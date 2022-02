Selv om skylagring var en stor innovasjon, manglet den sikkerhetskopiering og ble kontrollert av en sentral myndighet. Med blokkjede-teknologi har imidlertid sikre, kostnadseffektive og desentraliserte lagringsplattformer blitt lansert. Storj og Filecoin tilhører denne kategorien plattformer.

Filecoin ble grunnlagt i 2017 av Protocol Labs, men hovednettet ble lansert i 2020 for å tjene som en plattform for datalagring og gjenfinning. Den bruker en bevis-på-lagring konsensusmekanisme som består av bevis på replikering og bevis på romtid for å validere operasjoner på nettverket. Det okkuperer det andre laget av Interplanetary File System (IPFS). FIL brukes til å gjøre opp transaksjoner.

Storj ble grunnlagt i 2017 av Storj Labs på Ethereum-nettverket som en brukervennlig og rimelig skylagringsplattform. Den gjør bruk av bønder og leietakere; bønder sørger for lagringsplass, og leietakere kjøper denne plassen fra dem. Data lagres på nettverket ved hjelp av en sønderdelingsmekanisme. STORJ tjener bruksformål for betaling og belønning.

Mens Filecoin kan lagre og distribuere data, kan Storj bare lagre dem. Storj ble utviklet hovedsakelig for utviklere, men Filecoin støtter et marked for handel med rådata. Dessuten lover Storj holdbar datalagring. Av de to er Filecoin mer desentralisert; Storj er både sentralisert og desentralisert.

Begge støtter transaksjoner mellom deres tjenesteleverandører og brukere. Filecoin er laget av et gratis kampmarked hvor klienter og dataleverandører kan samhandle fritt. Mens Storj bruker en market maker-modell der kundene betaler plattformen for å få datatjenester. Begge belaster ikke migrasjonskostnader; Storj aksepterer betaling direkte fra brukere, mens Filecoin bruker sin blokkjede for å løse service- og oppgjørssaker.

Filecoin bruker en EC-algoritme, mens Storj er avhengig av Ethereum-blokkjeden. I en verden som kontinuerlig omfavner desentralisering, tilbyr Filecoin desentraliserte lagringstjenester. FIL er verdt $23,69 akkurat nå med en markedsverdi som er høyere enn STORJ med over $3,5 milliarder, noe som viser at den opplever mainstream-adopsjon.

Selv om det ville være en stor investering, bør du gjøre skikkelige undersøkelser før du investerer. Handle klokt og invester kun ekstra penger.