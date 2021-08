Kryptoselskapet Blockchain.com et klare for å potensielt prøve seg på det offentlige markedet så tidlig som 2023, om uttalelsene fra selskapets finansdirektør har noe hold

Blockchain.com har angivelig planer om å børsnoteres. Det hinter i alle fall finansdirektøren av det Luxembourg-baserte enhjørningselskapet til, selv om det ikke er noen konkrete planer om når det skal gjennomføres enda. Macrina Kgil, selskapets finansdirektør, uttalte seg i et intervju med Fortune om at det var en mulighet for at selskapet børsnoteres med en IPO om 18 måneder.

«En IPO kan være 18 måneder eller mer inn i fremtiden»

Kgil, som har vært finansdirektør i selskapet i tre år, publiserte nylig et innlegg for å dele nyheten om selskapets nyeste milepæl. Hun bekreftet at Blockchain.com nylig har nått $1 billion i kryptotransaksjoner i sitt blogginnlegg som ble publisert i går.

«Vi har nylig nådd en viktig milepæl her hos Blockchain.com, da vi har nådd mer enn $1 billion i kryptotransaksjoner gjennomført på vår plattform. For å sette tallet i kontekst, så har vi håndtert nesten en tredjedel av alle transaksjoner på Bitcoin-nettverket siden 2012, og de aller fleste transaksjonene har blitt behandlet gjennom Blockchain.com-wallets i løpet av de siste to årene», oppga hun i innlegget.

Kgil la til at selskapet har hatt en bred kryptoportefølje bestående av altcoins, selv om Bitcoin og Ether har vært hovedandelen av verdiene deres.

Mange selskaper i kryptoindustrien har vurdert muligheten for å børsnoteres etter Coinbase sin historiske avgjørelse om å børsnoteres på NASDAQ i april. Ingen store aktører har fulgt i deres fotspor enn så lenge, men det er sterke signaler om at det er noe som kommer til å skje i nær fremtid.

Blockchain.com er ikke det første selskapet som har vurdert dette, og det er sannsynligvis heller ikke det siste som vurderer å benytte seg av IPO-metoden. Bitcoin futures-børsen Bakkt, kryptobørsen Kraken og peer-to-peer betalingsselskapet Circle har vist lignende interesse. Binance, som har hatt problemer med å etterleve reguleringene av kryptomarkedet, er også blant de store selskapene som vurderer å benytte seg av en IPO-tilnærming.

Blockchain.com samlet inn $300 millioner i sin Serie C finansieringsrunde i mars, noe som førte til at de nå er verdt rett over $5,2 milliarder. Dette var etter at de gjennomførte en finansieringsrunde som endte med $120 millioner måneden før, som tippet de over $3 milliarder. Når det gjelder IPO-tilnærmingen forklarte Kgil at de er nødt til å innfri noen bestemmelser før de har mulighet til å lykkes, blant annet trenger de en svært tydelig struktur.