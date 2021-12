Floki Inu handles på en av Indias mest respekterte børser

Floki Inu ($FLOKI) handles nå på Giottus, en av de ledende og mest respekterte kryptobørsene i India. Det vil være et Floki/INR-handelspar på børsen som vil tillate brukere å veksle mynten direkte med indiske rupier.

Oppføringen ble annonsert på den offisielle Floki Twitter-kontoen. Men dette er ikke den første store milepælen for meme-mynten. Forleden dag ble Floki også notert på Bitmart, en enorm børs med over 5 millioner brukere. Her er hva dette betyr for investorer:

Floki vil nå være omsettelig i en anerkjent børs kjent for åpenhet og troverdighet

Dette er fortsatt en meme-mynt, og til tross for oppføringen er den utsatt for svingninger og volatilitet

Oppsiden for vekst ser lovende ut så langt, selv om investorer må følge nøye med

Datakilde: Tradingview.com

Hvorfor er Giottus-oppføringen avgjørende?

Den største utfordringen for meme-mynter når de prøver å levere verdi for investorer, er å få nok troverdighet. Tross alt kan hvem som helst lage en meme-mynt, og det krever mye arbeid å få den frem for millioner av mennesker. Men å bli notert på en så høyprofilert børs som Giottus er en stor vitamininnsprøytning.

Faktisk har Giottus gjennomsnittlige daglige handelsvolumer på opptil USD 200 millioner, noe som gjør den til en av de største børsene i landet. Giottus er også en lovlig børs, og oppføringen av Floki kan tyde på at mynten virkelig får mye drahjelp.

Aggressiv markedsføringskampanje

Teamet av utviklere rundt Floki hadde tidligere annonsert at de lanserer en aggressiv markedsføringskampanje for å hjelpe med å popularisere mynten. Dette er ikke uvanlig. Disse kampanjene brukes ofte til å pumpe opp prisen og skape et fellesskap av investorer rundt en mynt med håp om å tjene troverdighet.