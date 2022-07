Mayweather har forbindelser til flere teppetrekk og svindel

Superstjernebokseren har renset sine sosiale medier for referanser til kampanjene sine, men Internett er for alltid

Han er et eksempel på muligheten som finnes i krypto for de uten samvittighet

Jeg elsker krypto.

Jeg tror Bitcoin kan gjøre verden til et bedre sted – en digital, desentralisert form for penger med et hardt forsyningstak, noe som verden aldri har sett før.

Jeg tror spesielt innovasjon innen stablecoins og desentralisert finans kan skape et mer rettferdig, mer demokratisk og tilgjengelig finanssystem, sammenlignet med dagens system som for ofte rigges til fordel for de på toppen, og utvider kløften av ulikhet som plager så mange land akkurat nå.

Men la oss ikke lure oss selv her – det er mørke sider ved denne fantastiske industrien også. Og det nevnte potensialet, mulighetene og drømmene om å gjøre en reell forskjell er langt fra virkeligheten ennå.

Regulering

Enten du er pro eller anti-regulering, er sannheten at dette er en industri på 1,2 billioner dollar som har fått løpe fritt. Det er et overbrukt uttrykk i krypto, men det «ville vesten» er fortsatt den perfekte måten å beskrive det på. Jada, dette har enorme positive sider ettersom innovasjon kan øke, skapere har frie tøyler og barrierer forblir minimale.

Men så viktige som fordelene med minimal regulering er, vil jeg ikke diskutere dem her. Jeg vil snakke om de negative eksternalitetene til dette miljøet; Jeg vil bruke litt tid på å se på skurkene som kan operere i rommet på bekostning av uskyldige medlemmer av offentligheten.

La oss gjøre en casestudie på en person som har utnyttet systemet og den godtroende investoren til deres fordel, kanskje mer enn noen annen: Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather er en bokser kjent for sin spennende kampstil, ydmyke holdning og respekt for kvinner. OK, det var en spøk.

La oss snakke om penger, for det er egentlig det denne artikkelen handler om. Mayweather ble i fjor rangert på sjetteplass på Sporticos liste over idrettsutøvere med høyest inntjening gjennom tidene, med inflasjonsjusterte $1,2 milliarder banket gjennom hele karrieren. Men har du sett prisen på gass i det siste? Tilsynelatende gjør til og med 1,2 milliarder dollar det vanskelig å få endene til å møtes i dagens Amerika, ettersom Floyd «Money» Mayweather har vendt seg til kryptovaluta-svindel for å supplere inntekten sin.

Mayweathers Metaverse-prosjekt

Twitter-biografien hans kan sees nedenfor, og promoterer et slags metaverserelatert prosjekt med tittelen «mayweverse», som hvis du spør meg, ikke kunne vært vanskeligere å uttale.

Det morsomme er at da dette prosjektet ble annonsert, forlot han fullstendig Floyd NFT -prosjektet som han tidligere ustanselig hadde promotert. Han slettet også alle tweets og offentlige sosiale medier-innlegg knyttet til innlegget.

Heldigvis lever ting for alltid på Internett, så du kan se et eksempel nedenfor på Mayweather, vanligvis ydmyk mens han chatter til kameraet fra svømmebassenget i et av herskapshusene hans.

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

Enda verre, han informerte ikke engang teamet (eller investorene) bak FloydNFT om at han lanserte et annet prosjekt eller forlot det forrige. Flott trekk, Floyd.

Å, og hva skjedde med Mayweverse? Ja, det var et teppe, med holdere som mistet alt. Teamet bak var anonymt og kunne derfor trekke seg uten konsekvenser. Når det gjelder Floyd, ser det ut til at det ikke er noen ettervirkninger, noe som er uheldig, men heller ikke overraskende. På den lyse siden, Gud velsigne Twitter-kontoen @bestvideosofct, fordi de har perlen nedenfor fra en av Mayweathers mange kampanjer.

«Og selvfølgelig, jeg er pengemannen, men gjett hva? Vær en del av historien, eie en del av arven min, og du kan tjene penger også» – Floyd Mayweather

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum Maks

Ethereum Max er et token som sponset Mayweathers «kamp» med YouTube-personligheten Logan Paul. Sterkt promotert av Mayweather, dukket han opp til innveiingen med en Ethereum Max-t-skjorte, mens det offisielle kampkortet annonserte tokenet, og billetter kunne kjøpes med valutaen.

Bare for moro skyld kartla jeg prishandlingen til tokenet nedenfor siden kampen.

<div class=»flourish-embed flourish-chart» data-src=»visualisation/10265542″><script src=»https://public.flourish.studio/resources/embed.js»></script></ div>

Bored Bunny og Moonshot var på samme måte promoterte tepper, men i sannhet kan jeg ikke bry meg med å gå inn på detaljene bak dem. Det er også en rekke eldre prosjekter fra forrige kryptosyklus, spesielt ICO-er som gikk til null, som Mayweather har promotert.

I nesten alle tilfeller har Twitter-kontoen hans blitt renset for kampanjene.

Vær forsiktig, folkens

Jeg tror ikke jeg trenger å presisere at Mayweather ikke er en god informasjonskapsel. Han har sittet i fengsel flere ganger for å ha slått kjærestene sine, med en lang liste over saker om vold, overfall og trakassering rettet mot ham. Gitt hans status som en utrolig begavet fighter, er den gjentatte fysiske mishandlingen enda mer ekkel og feig.

Men det er denne typen moralsk bankerotte mennesker som kan utmerke seg i kryptovaluta-området, gitt mangelen på regulering og den enkle muligheten for hvem som helst til å kopiere en mynt eller prege en NFT-samling og selge den til massene.

Det er en skarp påminnelse om at selv om due diligence er viktig når du investerer i enhver aktivaklasse, er det enda viktigere i krypto hvor hvem som helst kan svindle hvem som helst, så lenge de har en WiFi-tilkobling og mangler god samvittighet.