Første store vinner i 2022, verdien øker med 21%: Kjøp her

POWR er tokenet til Powerledger, et teknologiselskap som bygger programvare for distribuerte og desentraliserte energimarkeder for en bærekraftig fremtid. Det er en av årets første store vinnere, opp 21 % i løpet av de siste 24 timene. Hvis du vil vite hvor du kan kjøpe POWR nå, har du kommet til rett sted. Vi har skrevet denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe POWR nå

Hva er POWR?

Powerledger har utviklet en blokkjedebasert plattform som muliggjør sporing og handel med energi, fleksibilitetstjenester og miljøprodukter. Målet er å gi plattformen for et fullstendig modernisert, markedsdrevet nett som gir forbrukerne et valg når det gjelder energi samtidig som de driver demokratisering av makt.

Powerledger har over 30 kunder i 11 land, med representanter over hele verden. Powerledger opererer på to blokkjedelag og bruker to tokens: POWR og Sparkz. Selve plattformen bruker den offentlige Ethereum-blokkjeden og et privat konsortium-blokkjede kjent som EcoChain™.

POWR-tokenet er et ERC-20-token som fungerer som en lisens som kreves for virksomheter som operatører av fornybar energi, mikronett, selskaper som er forpliktet til 100 % fornybar energi og eiendomsutviklere for å få tilgang til Powerledgers plattform. POWR handles gjennom Ethereum Smart Bond-børsen.

Bør jeg kjøpe POWR i dag?

Vi anbefaler å gjøre grundige markedsundersøkelser og lese prisanslag før du bestemmer deg for å investere i Powerledgers token. Hvor lovende det enn kan virke, kan gevinstene forsvinne raskere enn du kanskje forestiller deg.

POWR-prisprediksjon

Digital Coin Price spår at lavest mulig pris vil være $2,81 fremover, som er mer enn tre ganger dagens pris. Den høyeste prisen på POWR i fremtiden vil være $3,15 etter deres mening. De tror POWR vil være en lønnsom investering. Om ett år anslår de at 1 POWR vil være verdt omtrent $1.

