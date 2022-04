Framework Ventures kunngjør et fond på 400 millioner dollar

Framework Ventures, basert i San Francisco, annonserte at midler på 400 millioner dollar vil hjelpe selskapet med å etablere og øke sin tilstedeværelse i blokkjede-spillverdenen.

Medgründerne, Vance Spencer og Michael Anderson møtte Frank Chaparro, vert for The Scoop-utgaven for å diskutere deres nye fondsinvesteringsoppgave. Diskusjonstemaet var hvordan blokkjede-spill «kommer til punktet av massemarkedsappell.»

Framework co-founders unpack their $400 million gaming fund’s investment thesis – Framework co-founders unpack their $400 million gaming fund’s investment thesis. Read more- https://t.co/ZFhNBYQtG3 https://t.co/c1brmzFWKx — CoinXhigh.com (@CoinxHigh) April 27, 2022

Framework Ventures er imidlertid ikke det eneste VC-firmaet (Venture Capital) som har et øye på fremtiden og potensialet til blokkjede i kryptoområdet, ettersom andre som Hashed, et sørkoreansk VC-firma, nylig hadde fortalt The Scoop at de sikter høyt med sine $200 millioner midler på blokkjede-spill.

Alt du trenger å vite om Framework

Framework Labs ble grunnlagt i 2019 og utvidet senere med 8 millioner dollar samlet inn for å støtte teamoppgaven om »nettverkskapital» i 2020. Nettverkskapitalideen ble unnfanget etter at det ble oppdaget at kryptoinvestering hjelper VC-firmaer med å delta i kjeden for å gjøre det mulig for protokoller å fremme kommunikasjonen deres, trives, desentraliseres og nå deres mål.

Det er viktig å merke seg at Framework Labs er en av de beste Chainlink-nodene og indekseringsnodene som serverer 201 forskjellige feeder til forskjellige apper på tvers av flere kjeder. Dessuten blir Framework Labs for tiden brukt i ulike aktiviteter på kjeden og bruker også ofte DeFi-tjenester.