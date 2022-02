FTM vs. AVAX – Hvilken er mest lovende?

Smarte kontrakter gjorde blokkjedeteknologi utforskbar og brukbar. Det tillot opprettelsen av apper, digitale eiendeler, organisasjoner, etc. Av de mange blokkjedene er det to nye som vinner innpass i kryptoområdet. De er Fantom og Avalanche.

Fantom ble lansert i desember 2019 av Michael Kong for å støtte blant annet dApps og digitale eiendeler. Den bruker Asynchronous Byzantine Fault Tolerant (aBFT) bevis-av-innsats konsensusalgoritme (Lachesis) for å implementere sikkerhet, lave transaksjonsgebyrer og høy gjennomstrømning. Denne mekanismen bruker et modulært konsensuslag som kan integreres i ethvert nettverk. Den har også Fantom Virtual Machine som støtter prosjektutvikling på økosystemet.

Avalanche ble opprettet i september 2020 av Ava Labs for å støtte integrasjonen av ulike DeFi-økosystemer. Den har tre underkjeder, inkludert Exchange Chain (X-Chain), Platform Chain (P-Chain) og Contract Chain (C-Chain). X-kjeden tillater opprettelse og utveksling av eiendeler, P-kjeden er der validatorer og undernett samles, og C-kjeden hjelper utførelsen av EVM og smarte kontrakter. Den opererer på Avalanche og Snowman konsensusprotokoller.

Begge blokkjedene er skalerbare, sikre, desentraliserte og har lave transaksjonsgebyrer. De har lommebøker der deres opprinnelige tokens kan lagres og satses samtidig som de opprettholder kompatibilitet med andre lommebøker. I motsetning til Fantom, som har 22 medlemmer, støttes Avalanche av Ava Labs med over 100 medlemmer. På grunn av Fantoms kompatibilitet med Solidity og Vyper, kan den enkelt integrere ulike prosjekter i sitt økosystem.

Selv om de begge er skalerbare, er Fantom raskere enn Avalanche med en sluttperiode på ett sekund. Fantom har også en fullt implementert on-chain governance der FTM-innehavere kan delta i styring og foreslå endringer på nettverket. Det koster imidlertid mer å være validator på Fantom.

Prisen på FTM steg med 13 500 %, mens prisen på AVAX steg med 560 % i fjor, ifølge CoinGecko. Dette kan bety at selv om den er høyt verdsatt, er det fortsatt undervurdert. Adopsjonen av Fantom blockchain øker akkurat nå, noe som vil påvirke prisen positivt i det lange løp. Så i dette tilfellet er den bedre investeringen Fantom og FTM koster $2,08 per i dag.

Før du blir med i Fantom-vognen, fortsett og gjør en dybdeanalyse. Etter å ha gjort det, vennligst handle klokt og kun invester det du kan tape.