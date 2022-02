Til tross for det bearish sentimentet i krypto de siste ukene, har det blitt tatt noen viktige grep bak kulissene. FTX- børsen er nå et selskap på 32 milliarder dollar. Dette etter en ny finansieringsrunde som setter verdsettelsen av børsen høyere enn noen gang før. Her er noen høydepunkter:

FTX bekreftet at de samlet inn rundt 400 millioner dollar i serie C-finansiering på mandag.

Plattformen er assosiert med Sam Bankman-Fried, et av de mer bemerkelsesverdige navnene innen krypto

Etter hvert som kryptovinteren begynner å avta, forventes børser som FTX å vokse seg enda større i fremtiden.

Datakilde: Tradingview.com

Hvordan er FTX sammenlignet med andre børser?

Vel, selv med sine verdivurderinger på 32 milliarder dollar, er FTX fortsatt ikke den største børsen i verden, i hvert fall ikke basert på markedsverdi. Andre som Coinbase og Binance dominerer det globale kryptomarkedet.

Men en ting FTX har tilført krypto er enestående handelsteknologi. Faktisk er plattformen mer egnet for daytradere med store handelsvolum. Det er også mange krypto-relaterte derivatprodukter tilgjengelig på FTX. Ettersom kryptohandel blir mer mainstream på lang sikt, vil FTX være en stor del av denne veksten.

Kan du investere i FTX?

Ja, selv om FTX samler inn penger på siden for å finansiere utvidelsen, kan du komme inn ved å kjøpe FTX-tokenet. Det er det viktigste innfødte tokenet for FTX-økosystemet. I skrivende stund ble tokenet solgt for $43,03. Markedsverdien er også på rundt 5 milliarder dollar.

I løpet av de siste 24 timene har tokenet sett en kraftig økning i handelsvolum. Dette kan tyde på at investorer har fordøyd verdsettelsesnyhetene på 32 milliarder dollar og tatt grep. Uansett er FTX en anstendig langsiktig investering for enhver investor der ute.