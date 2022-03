Kryptoutvekslingsplattform FTX har mottatt godkjenning for en ny lisens for virtuelle eiendeler i Dubai. Det er den første børsen som mottar slik autorisasjon, og som et resultat håper FTX å åpne regionale kontorer der for å imøtekomme det regionale markedet. Her er hva vi vet om denne siste avtalen:

FTX er nå det første digitale aktivaselskapet som får autorisasjon til å operere i Dubai

Børsen utvidet også nylig fotfeste i Europa med nye kontorer på Kypros.

FTX-tokenet forble imidlertid stort sett uendret etter nyhetene.

Datakilde: Tradingview

Vil Dubai ha betydning for FTX-tokenet?

2022 har startet ganske imponerende for FTX. I begynnelsen av året bekreftet børsen at den hadde samlet inn rundt 400 millioner dollar i ny finansiering. Dette plasserte verdien av selskapet til 32 milliarder dollar.

FTX har også ekspandert til Europa etter å ha mottatt autorisasjon til å etablere virksomhet på Kypros. Dubai-lisensen gjenspeiler en bevisst innsats fra selskapets side for å ekspandere globalt, spesielt i regioner som tradisjonelt er underbetjent av markedet for kryptoderivater. Men FTX er ikke den eneste børsen som gjør grep i Midtøsten. For nylig kjøpte Binance en driftslisens i Bahrain.

Ikke desto mindre har investorer ennå ikke behandlet virkningen av den nye lisensen fullt ut. På pressetidspunktet forble FTX-tokenet stort sett uendret i 24-timers intradagshandel. Mynten ble solgt for 40,32 dollar, ned med mindre enn 1 %.

Kan FTX bli global?

Så langt har FTX dominert derivatmarkedet i USA. Men det er et enormt marked der ute, spesielt i land som har kryptovennlige retningslinjer.

Midtøsten ser ut som et greit sted å starte. Hvis FTX faktisk kan etablere fotfeste i Dubai, vil det være mye lettere å utvide sine tjenester i en mer diversifisert global kundebase i det lange løp.