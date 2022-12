FTX–kollapsen åpner døren for nykommere som Metacade (MCADE) – her er hvorfor

FTX-kollapsen har virkelig skadet tilliten innad i kryptofellesskapet

Prosjekter som fokuserer på fellesskap, desentralisering og åpenhet vil sannsynligvis ha en fordel

Metacade, en ny play-to-earn fellesskapshub, er et godt eksempel på et slikt prosjekt med lang levetid og stabilitet

I løpet av de siste ukene har kryptomiljøet blitt rystet av den slående kollapsen på flere milliarder dollar i en av verdens mest anerkjente kryptobørser, FTX. Men det er kanskje ikke så dumt da behovet for åpenhet og desentralisering nylig har kommet tilbake i søkelyset, to ting som er avgjørende for å gjenopprette tilliten til krypto.

Denne artikkelen vil forklare hvorfor FTX-kollapsen faktisk kan være en positiv ting for nye tokens som MCADE og Metacade-plattformen som helhet.

Hva skjedde med FTX?

FTX var en av verdens største sentraliserte kryptobørser, betjente over fem millioner kunder og la til rette for over 700 milliarder dollar i handelsvolum i 2021. Børsen ble grunnlagt av Sam Bankman-Fried, som også drev Alameda Research, et kvantitativt handelsfirma med nære bånd til FTX.

Den 2. november rapporterte en artikkel på Coindesk at Alameda hadde rundt 5 milliarder dollar i FTT, FTXs opprinnelige token, i sine eiendeler verdt nesten 15 milliarder dollar. Ettersom disse tokenene effektivt ble skapt ut av løse luften, ble det reist bekymringer rundt Alamedas, og dermed FTXs evne til å forbli solid dersom prisen på FTT skulle falle.

Den første dominobrikken falt da Changpeng «CZ» Zhao sa at han ville selge Binances beholdning av FTT 6. november. Dette startet en dødsspiral av negative spekulasjoner som fikk FTTs pris til å falle. Dette førte til en likviditetskrise da investorer skyndte seg å trekke eiendelene sine fra FTX-børsen. Og den 8. november satte FTX alle uttak på pause.

Som et resultat falt FTTs pris fra $ 21,8 til et lavpunkt på $ 3,26, og desimerte FTXs eiendeler. I mellomtiden kunngjorde Binance en plan om å kjøpe FTX, men trakk seg dagen etter. Dette førte til at FTX ikke hadde midler til å betale tilbake investorer og førte til slutt til at børsen begjærte konkursbeskyttelse 11. november. Gjennom konkursbehandling ble det bestemt at FTX skyldte sine 50 største kreditorer over 3 milliarder dollar. Rettsoppnevnte bobestyrere har sitert alvorlig svindel og dårlig risikostyringspraksis som årsakene til FTXs kollaps.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er et knutepunkt i fellesskapet som tar sikte på å være nummer én destinasjonen for spill der du kan tjene penger. Det er et sted hvor spillere, kryptoinvestorer, utviklere og gründere kan samles og ha det gøy mens de utforsker den spirende GameFi-industrien. På plattformen vil du kunne se de nyeste trendspillene, lese anmeldelser og få tilgang til den mest avanserte GameFi-alfaen for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av play-to-earn eventyret ditt.

Metacade har vakt oppmerksomhet nylig på grunn av sin fellesskapet først»–filosofi som setter brukerne først. Metacades mål er å maksimere brukerverdien på hvert trinn og å legge spill tilbake i hendene på spillerne. For eksempel belønner Metacade alle som legger ut anmeldelser, tips eller annet verdifullt innhold med MCADE-tokenet. Det lanserer også Metagrants-ordningen, som lar brukere rette midler til spillene de ønsker å spille på en konkurransebasert arena, med den ferdige tittelen lagt til i Metacades virtuelle arkade.

Metacades ultimate plan er å bli verdens første spillereide virtuelle arkade, som revolusjonerer hvordan tradisjonelle fellesskapshuber dannes i prosessen. For å oppfylle denne visjonen planlegger Metacade å bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) når utviklingen er fullført. Dette betyr at hver avgjørelse som berører fellesskapet vil bli satt til en avstemning for MCADE-innehavere å avgjøre

Hvorfor kan FTX–kollapsen være positivt for Metacade (MCADE)?

Ved å sette sammen brikkene, er det nå mulig å se hvorfor FTXs kollaps kan åpne dører for nye tokens som Metacade. Noen har sammenlignet kollapsen med dotcom-boblen, som sterkt svekket tilliten, men oppmuntret internettbaserte virksomheter til å ta i bruk mer bærekraftige forretningsmodeller. Det samme vil sannsynligvis skje med kryptomarkedet ettersom lav tillit betyr at flere kryptoinvestorer vil søke gjennomsiktige prosjekter med solide fundamenter som Metacade.

For eksempel har Metacade gjort det klart at 70 % av deres tokens vil være tilgjengelig i presale, uten grunnlegger- eller venturekapital-allokeringer. Den implementerer også lommebøker med flere signaturer, som krever at flere nøkkelinnehavere signerer på transaksjoner gjort fra Metacade-kassen. Som teamet uttrykker i Metacade dokumenter, «… å oppnå maksimal sikkerhet for $MCADE og dets innehavere er vår høyeste prioritet», og det er grunnen til at de gjennomgår en fullstendig revisjon fra Certik, en av lederne innen blokkjede-revisjon.

Det er også sannsynlig at det blir et større skifte frem mot desentraliserte prosjekter som ikke har et sentralt feilpunkt. Når Metacade blir en DAO, reduseres sannsynligheten for at den blir offer for ulempene ved sentralisering betydelig ettersom beslutninger tas av fellesskapet, ikke en håndfull mennesker med baktanker.

Fremfor alt annet vil sannsynligvis prosjekter som fokuserer på brukerne deres, ikke profitt, bli mye mer attraktive for investorer. FTX er et godt eksempel på hva som skjer når en sentralisert gruppe prioriterer profitt og ikke brukerne sine, og prosjekter som Metacade kan være en motgift mot denne giftige filosofien.

Metacade (MCADE) kan dukke opp som en vinner etter FTX fiaskoen

Det gjenstår å se hvordan FTXs kollaps vil påvirke fremtiden til krypto. Det er en stor sjanse for at mer regulatorisk tilsyn kommer, noe som kanskje ikke er en dårlig ting for prosjekter som Metacade. Tilliten er lav akkurat nå, og denne typen transparente prosjekter vil sannsynligvis være svært ettertraktet av kryptoinvestorer over hele verden.

Med tanke på at play-to-earn-konseptet vokser i et raskt tempo kombinert med en rekke innovative funksjoner og en gjennomgående fellesskapet først» tilnærming, virker Metacade som en utmerket investeringsmulighet etter FTX-kollaps. Og akkurat nå er det ikke noe bedre tidspunkt å bli involvert med MCADE-tokenet som fortsatt er i presale. Hvis du leter etter et nytt symbol som gir investorer, ikke profitt, først, ville det være lurt å sjekke ut Metacade presale i dag.