FTX-nyheter: Ny administrerende direktør tar FTX-tømmene mens Metacade øker i presale

En offentlig krangel mellom den gamle og nye administrerende direktøren i FTX har nylig vært i overskriftene, men investorer har ikke mistet tilliten til Web3 sin fremtid. Metacade, et helt nytt prosjekt, hjelper industrien med å bevege seg bort fra FTX-kollapsen med betydelig suksess allerede i løpet av første halvdel av presale.

Flere FTX-nyheter i kjølvannet av FTX-kollapsen

Etter FTX-kollapsen i november 2022 har Sam Bankman-Fried slitt med å holde seg unna overskriftene. De siste FTX-nyhetene som involverer Sam Bankman-Fried, er knyttet til den nye administrerende direktøren John Ray fra den tidligere nest største digitale aktivabørsen i Web3.

John Ray fortalte nylig om FTX sine intensjoner om å starte driften på nytt. Sam Bankman-Fried reagerte negativt, og antydet at John Ray sine uttalelser bare er snakk, og bør returnere alle brukernes midler hvis han mener alvor med intensjonene sine.

Som svar kalte John Ray Sam Bankman-Frieds kommentarer «lite hjelpsomme.» Det gjenstår å se om de siste FTX-nyhetene vil ha et positivt resultat for tusenvis av brukere som tapte penger på den insolvente børsen. Uansett fortsetter FTX-kollapsen å gi vanskeligheter for resten av kryptomarkedene.

Yahoo rapporterte nylig at BlockFi hadde over $1.2 milliarder i digitale eiendeler bundet opp i FTX og Alameda under FTX-kollapsen. BlockFi er en kryptodepot- og utlånsprotokoll for kryptovaluta som nylig gikk konkurs på grunn av FTX-kollapsen, og oppgir overeksponering på børsen som en kjerneårsak bak insolvensen.

FTX-nyheter fortsetter å skape overskrifter på grunn av begivenhetens omfattende skade. Som den nest største kryptovalutabørsen på tidspunktet for FTX-kollapsen, hadde plattformen mange milliarder dollar i brukermidler bundet opp som plutselig og uten forvarsel ble utilgjengelige.

Hva betyr FTX-nyhetene for nye prosjekter som Metacade?

FTX-kollapsen skadet mange Web3-prosjekter, men Metacade er fortsatt upåvirket. Faktisk fortsetter Metacade å gå fra styrke til styrke når presale av MCADE-token når halvveis.

Metacade har fått inn $10,1m på 16 uker siden presale ble publisert. Dette er et vitnesbyrd om det lovende langsiktige potensialet til den nye GameFi-plattformen, som vil bli det største prosjektet i sitt slag som vil finnes hvor som helst på blokkjeden.

Det er grunnleggende forskjeller mellom et prosjekt som Metacade og et prosjekt som FTX. FTX er designet for å holde digitale eiendeler for sine kunder, mens Metacade er en desentralisert applikasjon designet for å gi spillere økonomiske belønninger.

Metacade bruker blokkjedeteknologi for å gi en sikker og tokenisert spillopplevelse. CertiK reviderte nylig plattformen for å sikre at alle smarte kontrakter på plattformen leverer trygt, noe som står i sterk kontrast til FTX, hvor kundemidler ble feilforvaltet av den nå vanærede tidligere administrerende direktøren, Sam Bankman-Fried.

Hva er Metacade?

Metacade er den første fellesskapsdrevne arkaden på blokkjeden. Den vil tilby de største arkadespillene av ethvert eksisterende prosjekt, der hver tittel har integrerte økonomiske belønninger gjennom play-to-earn funksjoner.

Metacade skal revolusjonere Web3-verdenen ved å bli et brukersentrert sosialt knutepunkt, med brukere som kan ha fordelen av et lukrativt inntjeningspotensial gjennom innovativ mekanikk. Med Metacade har play-to-earn mulighetene aldri vært mer lovende.

Hvordan fungerer MCADE?

Metavers-arkaden tilbyr en omfattende GameFi-opplevelse. Brukere kan spille solo og tjene kryptovaluta-belønninger mens de spiller seg gjennom endeløse nivåer i Metacade sitt utvalg av arkadespill eller bli med i betalte turneringer for å vinne store premier betalt i MCADE.

Metacade sin sosiale hub tar krypto-inntekt opp et hakk og vil belønne brukere for deres bidrag til fellesskapet. Innholdsskapere kan legge ut spillanmeldelser, dele den siste innsikten om blokkjede gaming-univers og samhandle med andre brukere, samtidig som de tjener en kryptoinntekt.

Prosjektet deler også nye kryptojobber for Web3 med brukere gjennom Work2Earn-funksjonen. Dette vil koble brukere til betalte jobbmuligheter med Metacade sine partnerprosjekter, alt fra deltidsstillinger til heltidsstillinger. Work2Earn har som mål å hjelpe brukere å kickstarte en karriere innen blokkjedeteknologi.

Metacade hjelper krypto med å bevege seg forbi FTX-kollapsen

Innovasjoner som Metacade kan bidra til å utvide brukstilfellene på blokkjeden. Prosjektet bidrar til å forbedre utsiktene på tvers av kryptomarkedene på grunn av de unike og verdifulle tjenestene.

Ikke bare det, Metacade er også en helt sikker investeringsmulighet og kan bidra til å gjenoppbygge tilliten etter FTX-kollapsen. Til tross for den konstante strømmen av FTX-nyheter, fortsetter positive prosjekter som Metacade å tiltrekke seg investeringer på grunn av langsiktig investortillit til blokkjede og Web3.

Er MCADE verdt å kjøpe?

MCADE token-presale kan være den beste investeringsmuligheten siden FTX-kollapsen. Prosjektet har betydelig langsiktig potensial til tross for negative FTX-nyheter, ettersom investorer ikke har mistet tillit til Metacade sin evne til å levere en omfattende GameFi-opplevelse ved bruk av blokkjedeteknologi.

MCADE sitt presale vil se at prisen på tokenet stiger fra $ 0,008 til $ 0,02, så investorer bør være raske med å kjøpe MCADE til best mulig pris. Metacade hjelper uten tvil til med å løfte bransjen utover de siste FTX-nyhetene og inn i et mer positivt område. Som et resultat fortsetter MCADE å tiltrekke seg stor oppmerksomhet for sine unike egenskaper.