Kryptobørsen FTX sitt amerikanske datterselskap har annonsert et oppkjøp av børsen LedgerX, som blant annet tilbyr futures og opsjoner for digital valuta.

FTX.US, som er tilknyttet den Hong Kong-baserte kryptoderivatbørsen FTX, har kjøpt opp Ledger Holdings. Sistnevnte er morselskapet til LedgerX — den populære, amerikanske plattformen hvor man kan trade derivatprodukter for digitale verdier. FTX.US kunngjorde oppkjøpet i går, og viser med dette at de ønsker å øke sitt engasjement i derivat-industrien.

LedgerX opererer som et Designated Contract Market (DCM), Swap Execution Facility (SEF) og clearinghouse. Det er den første godkjente derivatplattformen for digitale verdier i USA, og reguleres av CFCT. Plattformen har visstnok gjennomført mer enn 10 millioner kryptoopsjoner og swap-kontrakter i løpet av de fire årene den har vært i drift.

Avtalen ferdigstilles sannsynligvis i oktober 2021, for et hittil ukjent beløp, ifølge rapportene. Flere av de økonomiske detaljene rundt oppkjøpet er fortsatt ikke offentliggjort. Dette kan se ut som en potensielt svært stor avtale for FTX, og om den er vellykket vil det gi FTX.US muligheten til å kunne tilby futures og opsjoner i USA, i tillegg til deres mange andre eksisterende produkter.

LedgerX har ikke et særlig bredt utvalg produkter, men fokuserer hovedsakelig på futures, opsjoner og swaps for Bitcoin og Ethereum. Dersom avtalen ferdigstilles vil FTX.US være i bedre stand til å konkurrere mot andre amerikanske børser, inkludert børsnoterte Coinbase og Gemini.

I forbindelse med oppkjøpet uttalte administrerende direktør hos FTX.US, Brett Harrison, «Oppkjøpet er en svært viktig milepæl for vår stadig voksende virksomhet i USA, og er en viktig del av vår strategi for å gjøre regulerte kryptoderivater tilgjengelig for vår amerikanske kundebase. Vi tror at det å integrere våre tekniske egenskaper, produktportefølje og vårt solide økonomiske grunnlag med LedgerX kommer til å forbedre vår evne til å tilby innovative produkter til alle amerikanske kryptotradere.»

Harrison beskrev avtalen som ideell, og forklarte at det er det riktige valget for FTX. Den nye virksomheten formet av begge sider kommer til å henvende seg til både privatpersoner og institusjonelle klienter. Han fortalte også at planen er å fortsette med LedgerX’ eksisterende virksomhet mens FTX.US utarbeider den beste strategien for å integrere LedgerX’ regulerte futures og opsjoner på børsen.

Børsen kommer også til å jobbe for å opprettholde det gode forholdet de har med regulatoriske myndigheter. For å klare dette kommer de til å øremerke en stor del av sine ressurser til arbeidet med å ivareta sitt gode omdømme hos de regulatoriske organene i USA, spesielt CFCT.