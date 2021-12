Administrerende direktør i FTX, 29 år gamle Sam Bankman-Fried, sier at USA ville gjort det bra som et av de store kryptomarkedene hvis myndighetene hadde som mål å få klarhet i regelverket.

Han kommenterte også det eksisterende reguleringsmiljøet, og noterte at krypto ikke trenger tilsyn som "stopper" opp industrien.

FTX-sjef Sam Bankman-Fried sier markedsregulering fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og regulering av aktivautstedelse fra US Securities and Exchange Commission (SEC) allerede " gir mye mening ."

Men det er mange "stygge punkter" innenfor regelverket, og det er noe som må jobbes med, la han til.

Bankman-Fried, en av flere ledere for kryptobørser som nylig har vitnet for kongressen, sa dette under et intervju på CNBCs "Mad Money"-show på mandag.

På spørsmål om det ville være bedre å la bare CFTC regulere kryptoindustrien, tilbød FTX-sjefen:

" Jeg tror det vil gi mye mening for en kombinasjon av CFTC og SEC for å regulere kryptoindustrien ."

Men i kjernen, bemerket FTX-sjefen, er markedsregulering og regulering av aktivautstedelse av verdipapirbyrået i orden. Han sier at denne tilnærmingen gir mye mening og er tydeligere for kryptoindustrien.

Crypto trenger ikke tilsyn som ender opp med å "stoppe" sektoren

I følge Bankman-Fried, mens regulatorene allerede jobber innenfor gitte rammer, er det mange aspekter ved regulering som trenger mye mer klarhet for å gi mening når de brukes på kryptoøkosystemet.

Han mener også at riktig regulering er det som vil bringe kryptovalutaer til mainstream og hjelpe industrien med å oppnå global adopsjon, med forbrukerbeskyttelse som en nøkkelkomponent.

" La oss sørge for at det regulatoriske tilsynet som må være der, er der, og tilsyn som ikke gir mening ikke hindrer industrien ," bemerket han.

Når det gjelder den siste delen av observasjonen ovenfor, sier Bankman-Fried at løsningen ligger i å fjerne regulatorisk usikkerhet; spesielt frem og tilbake om hva som er en sikkerhet og hva som ikke er det. Han ønsker også å se klarhet for stablecoin-markedet.

Det har vært mye handling (og snakk) rundt kryptoregulering, med noen land som ønsker å forby aspekter av industrien som en del av et reguleringsarbeid, slik Kina gjorde tidligere i år.

I USA har Federal Reserve og SEC indikert at de ikke vil forby krypto, men regulatorisk tilsyn står høyt på administrasjonens agenda. Denne uken sa Bank of International Settlements at 2022 sannsynligvis vil se et globalt rammeverk for kryptoregulering.