Gal Yosef lanserer Meta Eagle Club NFT-kolleksjon

Den globalt respekterte 3D-kunstneren Gal Yosef er glad for å lansere sin Meta Eagle Club NFT-kolleksjon, som vil bli støttet av Eden Gallery, et internasjonalt anerkjent galleri kjent for sin eksklusive kurasjon av kunstverk.

Om Gal Yosef

Gal Yosef er kjent i 3D-kunst- og NFT-miljøet. Han opprettet den raskt utsolgte Crypto Bulls Society-samlingen, som tjente over 50 millioner dollar fra primærsalg og markedsauksjoner. Han har jobbet med kjendiser som Justin Bieber og DJ Steve Aoki.

En av hans unike NFT-er, skapt gjennom et slikt samarbeid, hentet inn $214 000 hos Sotheby's. Den kommende Meta Eagle Club NFT-samlingen vil inneholde hans naturtro tegneserie-stil avatarer, som er universelt elsket.

Et kritisk vendepunkt

Samarbeidet mellom Gal Yosef og Eden, et internasjonalt anerkjent kunstgalleri, er et kritisk vendepunkt i NFT-bransjen. Prosjekter fra akkrediterte kunstnere dukker opp i sentrum.

Gjennom sine kombinerte ferdigheter og NFT-samlingen vil Gal Yosef og Eden Gallery bringe en ny visjon til NFT-kunst.

Samlingen inneholder kunstverden med 12K eagle-avatarer

NFT-samlingen, som er den første delen av en serie med Gal Yosefs egne samlinger, inneholder en digital kunstverden kalt Galyverse. Den første samlingen i denne digitale verdenen består av 12 000 fengslende ørneavatarer. Gal Yosef forklarer valget av ørnen:

Jeg lette etter en karakter som kunne bidra til å skildre en karismatisk avatar, men også en som er varm og inspirerende for andre. Avbildet som et symbol på frihet i så mange forskjellige kulturer, representerer Eagles, fra hele dyreriket, også de sterke og modige. Arbeidet med vingene og fjærene gjorde at jeg kunne sveve og utforske nye høyder innen 3D-kunst.

Fletter kunst og fellesskap

Meta Eagle Club ønsker å slå sammen samfunnsbygging med eksklusiv kunst, en visjon i utvikling og eksklusive fysiske galleriarrangementer.

Det vil bringe fysiske kunstverk til Eagle-avatar-eiere for å støtte NFT-samlere. Eden Gallery og RNSNC, dets banebrytende NFT-studio, vil bidra til å gjøre dette mulig. Samlere vil også nyte ekstra fordeler, inkludert VIP-flyvninger rundt om i verden.