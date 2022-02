GALA er på retur, opp 8 % i dag: her kan du kjøpe GALA

Metaverse token GALA har steget 117 % bare siden begynnelsen av denne måneden. Denne ukens hopp tilskrives hovedsakelig lanseringen av Legends Reborn, Spidertanks og andre forventede spill.

Den direkte GALA-prisen i dag er $0,36. Tokenet har steget 8.44% de siste 24 timene. Denne korte artikkelen har alt du trenger å vite om GALA, inkludert om det er verdt å kjøpe og de beste stedene å kjøpe GALA i dag.

De beste stedene å kjøpe GALA nå

Siden GALA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe GALA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe GALA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din GALA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert GALA.

Hva er GALA?

Gala Games, selskapet bak tokenet, mener blokkjeden skal være usynlig i spill. De hevder å bruke enkel spillmekanikk som alle spillere kan glede seg over, uansett om de anser seg selv som blokkjede-proffer eller ikke.

Spillere får virkelig eie det de vinner i Gala Games ifølge teamet. Spillernes gjenstander og eventuell arvet status er verifiserbare eiendeler på blokkjeden, som kan handles eller spilles med i spillet.

Gala Games kommuniserer tett med Discord-fellesskapet. Alt innenfor Gala Games Network avhenger av det spillereide nodeøkosystemet. Gala-nettverket støttes av brukere som betjener noder fra sine hjemmedatamaskiner.

Bør jeg kjøpe GALA i dag?

Før du tar en investeringsbeslutning, ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer og studere markedet. Gala er et veldig flyktig symbol som er utsatt for dramatiske prissvingninger i begge retninger, noen ganger så ofte som daglig.

GALA prisprediksjon

Wallet Investor anbefaler å kjøpe Gala nå. De spår at den vil doble verdien til $0,79 i år. Om 5 år spår de at Gala vil handles for 2,66 dollar.

Coin Quora er også optimistisk. De spår at Gala vil bryte gjennom motstandsnivået på $1 innen utgangen av året. Målet deres i 2025 er rundt $10 per Gala

Gov Capital er langt mer bullish enn WI. De spår at det vil handles for $1,12 om ett år og for $9,22 per token om 5.

GALA på sosiale medier

