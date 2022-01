Gala (GALA) i fritt fall, håp om rask retur krymper

Etter å ha rangert som en av årets beste aktører i 2021, har Gala (GALA) , en av de mest populære spilltokenene på markedet, bokstavelig talt kollapset. Prisutviklingen har stort sett vært i fritt fall de siste ukene, og ethvert håp om en rask opptur virker i beste fall slank. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

I skrivende stund handles GALA for $0,2825, dette er det laveste nivået de siste tre månedene.

Tokenet er også nesten 70 % ned fra sine rekorder i 2021, og følger trinnene til andre spill-tokens som er på minus.

Det rår alvorlig investorbekymring for den potensielle veksten spill har for inntjening i det lange løp.

Datakilde: Tradingview.com

Gala (GALA) – prisprediksjon og analyse

Gala (GALA) ble utviklet for å bli et forstyrrende blokkjedeprosjekt i spillverdenen. Så langt, selv med den nåværende prisnedgangen, har den gjort det ganske bra, og returnert over 4000% i fortjeneste i 2021.

Men det ser ut til at investorenes appetitt på spill-for-å-tjene-tokens er i ferd med å bremse. Faktisk følger GALA andre spillmynter som Enjin, Sandbox, Decentraland og Axie Infinity i tilbakegang.

Akkurat nå er GALA godt under 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt og har vært det i en stund, noe som tyder på en vedvarende bearish trend. Vi ser at tokenet synker under $0,25 i de kommende dagene.

Skal du kjøpe Gala (GALA)

Det er alltid dette argumentet at noen tokens, spesielt i metaverse- og NFT-området, er overpriset på grunn av investorhype. Dette er veldig sant for GALA. En god regel ville være å vente til prisen går gjennom en slags korreksjon og kjøpe deretter. Et fall under $0,2, som ser ut til å være nært forestående og tilbyr det perfekte inngangspunktet for investorer som ønsker å legge til GALA i porteføljen sin.