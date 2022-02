Gala (GALA) snur den nedadgående trenden etter uker med fritt fall

Gala (GALA) har vært i fritt fall i ganske mange uker. Mynten, som mange andre metaverse-mynter, opplevde et massivt salgspress under kryptovinteren forrige måned. Men til tross for dette begynner GALA å snu. Men det er fortsatt noen tegn på at det verrste ikke er over ennå. Her er noen høydepunkter:

Gala (GALA) har steget kraftig i den senere tid, og har lagt til nesten 60 % i verdi i løpet av de siste 7 dagene.

Andre Metaverse-mynter har også fulgt samme mønster denne uken med store metaverse-relaterte utviklinger.

Vi forventer at denne oppadgående trenden vil fortsette i noen dager før en tilbaketrekning kommer.

Datakilde: Tradingview

Gala (GALA) – Kan den stige ytterligere?

På pressetidspunktet ble GALA handlet for $0,3254, opp nesten 27 % i løpet av de siste 24 timene. Den oppadgående trenden har faktisk pågått den siste uken med token som har rapportert gevinster på over 60 % de siste 7 dagene.

Men selv om de fleste av disse gevinstene i stor grad har vært drevet av viktige nyheter i metaverseområdet, har GALA faktisk konsolidert rundt $0,17 i den største delen av de to ukene. Mynten fortsatte deretter med å knuse forbi en stor motstandssone på rundt $0,23 selv før meta-nyheten kom.

Så GALA var fortsatt i en oppadgående trend, og vi forventer at dette vil fortsette. Forleden kunngjorde store selskaper som Apple og Disney store utviklinger i Metaverse-strategiene deres.

Bør du kjøpe GALA nå?

Svaret er et stort ja. Vi har ikke sett token-bølgen slik på en stund. GALA var også en topp aktør i 2021 med en vekst på over 5000 %.

Selv om vi ikke sier at det vil gjenta seg i år, er det faktum at mange store selskaper går inn i metaversen et tegn på at dette tokenet vil bli enormt i fremtiden.