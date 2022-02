Gala Games (GALA) steg bare for noen uker siden til ufattelige priser. På et tidspunkt rapporterte blokkjede-gaming-tokenet en gevinst på 60 % på syv dager. Men mye av det momentumet har forsvunnet, og vi forventer noen bearish prisbevegelser de kommende dagene. Her er noen høydepunkter:

Gala Games (GALA) kan falle til $0,2 hvis vi skal se noen bullish reversering.

Tokenet handles for øyeblikket til rundt $0,25, bokstavelig talt uendret de siste 24 timene.

Oppsidepotensialet er i beste fall minimalt, og GALA kan slite med å nå $0,4.

Datakilde: Tradingview

Gala Games (GALA)

Metaverse- og blokkjedespillmani som vi så i fjor var ganske medvirkende til veksten av GALA. Faktisk klarte mynten å stige mot all-time highs i november i fjor, og nådde en pris på rundt $0,84.

Men dette bullish momentumet har faktisk ikke blitt gjentatt, GALA handles nå 82 % lavere fra høydene for noen måneder siden. Til tross for dette så vi noe bullish breakout i begynnelsen av februar. Faktisk rapporterte GALA på et tidspunkt 60 % vekst på mindre enn en uke. Det bullish-utbruddet har nå avtatt, og det ser ut til at spilltokenet glir.

Vi forventer at den flater ut ved $0,2-merket før okser prøver å finne nok etterspørsel. Basert på diagrammene og den siste prishandlingen, ser det også ut til at enhver bullish opptrend for GALA er begrenset til $0,4.

Er Gala Games (GALA) et godt kjøp?

Vel, metaverse- og blokkjede-spilltokens forventes å forbli noen av de mest etterspurte eiendelene på markedet. Selv om det er sannsynlig at vi vil se andre sterkere, kraftigere metaverse-prosjekter i fremtiden, er det ingen tvil om at Gala Games er en stor pioner. For investorer som ønsker litt eksponering for denne nye virtuelle verdenen, bør det være et anstendig alternativ å kjøpe.