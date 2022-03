Metavers-krasjet som vi har sett den siste uken har presset mange mynter langt lavere sammenlignet med årlige høyder i 2022. Gala Games (GALA) har ikke blitt spart, og mynten har vært i en massiv nedtur siden slutten av februar. Men er det tegn på bedring? Her er det vi vet:

GALA kan stige over sin 20-dagers EMA i dagene som kommer.

EMA vil skape viktig støtte for priskonsolidering på kort sikt.

Meta-mynten handlet til $0,22 ved pressetidspunktet.

Datakilde: Tradingview

Hvorfor er 20-dagers EMA viktig for GALA?

Trendvendinger er svært avgjørende i teknisk analyse. I de fleste tilfeller, når mynter har falt konsekvent over en lang periode, ser okser ofte etter det rette nivået for å kjøpe. For GALA kan en stigning over 20-dagers EMA på $0,28 signalisere at en trendvending kommer.

Dette vil igjen utløse et kjøpsvanvidd som vil presse metamynten godt over $0,36. Dette vil være nesten 80 % over gjeldende pris som for tiden er på $0,22. Den viktigste indikatoren å se på i dette oppsettet er $0,21-støtten.

Oksene må forsvare denne sonen og skape nok fart for neste etappe opp. Hvis GALA faller under den terskelen, vil det være svært vanskelig å se noen bedring. Faktisk kan mynten lett bunne til $0,17 før den stiger igjen.

Hvorfor trender Gala Games (GALA) lavere?

Mange av disse tapene ble forårsaket av nyheter om at Meta Platforms, en av de viktigste teknologidriverne i metaverset, bommet på inntjeningsforventningene. Den høye markedsvolatiliteten på grunn av økonomisk og geopolitisk press har også spilt en stor rolle.

Denne volatiliteten er dessverre kommet for å bli i overskuelig fremtid. Men selv med det, totalt sett, forblir de langsiktige utsiktene for GALA stort sett i positivt territorium.