Mens markedet har gått sidelengs de siste ukene, har flere metaverse-mynter sett betydelige prisstigninger. GALA har steget 19,20 % de siste 24 timene. Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) ser en ensifret prosentvis gevinst.

I skrivende stund handles GALA for $0,338844 med en daglig topp på $0,3415 og en daglig bunn på $0,2811.

Den har et handelsvolum på $1,651,491,576, opp over 81% i løpet av de siste 24 timene, en markedsverdi på $2,364,184,488 og et sirkulerende tilbud på 6,977,205,436 GALA-mynter.

La oss nå se hva økningen handler om.

Gala Games' Galaverse

I et nøtteskall er Gala et blokkjede-spillstudio som gir spillere kontroll over spillene sine.

I dag tok spillstudioet et stort fremskritt etter å ha annonsert datoene for deres kommende Galaverse-lansering, et 3-dagers arrangement som vil bli holdt mellom 7. og 8. juni i København, Danmark.

Don’t miss your opportunity to attend Galaverse this June in Copenhagen, Denmark!🎉 More info in the article👇https://t.co/eXNfDbFni5 — Gala Games (@GoGalaGames) February 14, 2022

Den offisielle bloggen sier:

''Det var tydelig at Galaverse er mye mye større enn noen annen begivenhet, uansett hvor episk. Med minner fra -into the galaverse fortsatt friskt i minne, har vi satt oss fore å planlegge den første av årets begivenheter! Det stemmer – den FØRSTE!''

I deres siste arrangement som ble holdt i midten av desember 2021 i Las Vegas, presenterte Gala Games-teamet en oppslukende opplevelse i verdensklasse samt annonserte sine kommende prosjekter som walking Dead, Legacy, Empires og Last Expedition.

I blogginnlegget deres presiserte Gala Games at deltakerne kun vil være pålagt å kjøpe en enkelt billett for hele arrangementet. Det vil kun være 800 tilgjengelige billetter – som vil koste $8.000 for enkeltpersoner og $14.000 for par.

Dette er deres nest største kunngjøring denne måneden ettersom de tidligere rapportene fra CoinGape bekreftet planen deres om å investere 5 milliarder dollar i utvidelsen av NFT-økosystemet neste år.

I følge rapporten vil fondet fordeles som følger; 2 milliarder dollar til spillutviklingen, 1 milliard dollar til musikkstudioprosjektet og de resterende 2 milliarder dollar vil gå til Gala-temapark NFT-er og filmer som hver mottar 1 milliard dollar.