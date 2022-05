Gala Games (GALA), en av de ledende metaverse- og blokkjede-spilltokenene, er for tiden i fritt fall. Mynten følger det bredere kryptomarkedet i tilbakegang, men tapene har vært mye verre enn forventet. Er det noen sjanse for bedring? Her er noen hovedfakta:

GALA har krasjet med nesten 40 % etter å ha mistet støtten på $0,07

Metaverse-mynten er i hovedsak i fritt fall og kan komme inn i et bjørnemarked i løpet av de kommende dagene

GALA er ned nesten 65 % fra sine månedlige høyder i begynnelsen av mai

Datakilde: Tradingview

Kan GALA komme seg etter dette blodbadet?

GALAs gjenoppretting kommer selvsagt. Men vi ser ikke at det skjer med det første. Sentimentet i markedet er nå svært uforutsigbart. Det ser ut til at mange investorer tar ut penger fra kryptoaktiva, med vedvarende tap som rammer de fleste mynter. Dette er ikke et kjøpers marked, og som sådan forventer vi at GALA vil falle ytterligere før noen reversering.

Det vil imidlertid være veldig interessant å se hvordan prishandlingen vil utspille seg når den faller under $0,05. Dette har tross alt vært en veldig psykologisk viktig terskel for GALA-okser. For øyeblikket er metaversemynten litt over denne prisen.

Basert på trender i markedet vil det ikke være en overraskelse om det faller ytterligere. Det er sannsynlig at det frie fallet vil fortsette før GALA bunner ut på rundt $0,02.

Hvordan tjene på GALA akkurat nå?

Dette er ikke den beste tiden å kjøpe GALA. Hvis du vil gjøre det, vil det være mye bedre å vente i omtrent en uke. Vi forventer at prisen faller langt under $0,05.

Når dette skjer, vil mynten handles med nesten 100 % rabatt fra toppene i mai. Det vil være den mest ideelle dip å kjøpe, spesielt hvis sentimentet i det bredere markedet forbedres.