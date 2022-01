Kryptomilliardær Mike Novogratz sier at markedene nå er i bjørneterritorium etter nylig nedsalg.

I desember i fjor sa Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz at Bitcoin trengte å holde støtte på $42 000-nivået eller risikere ytterligere nedgang under $40 000. Med bullish utsikter for krypto, bemerket kryptomilliardæren at tilbaketrekkingen imidlertid vil kunne gi en anstendig kjøpsmulighet for institusjonelle investorer.

Denne uken har det bredere kryptomarkedet fulgt salgspresset i aksjer, med Bitcoin og Ethereum som begge falt under viktige støttenivåer.

Ifølge Novogratz har de fallende aksjene forverret de negative utsiktene på tvers av krypto og nedgangen sett på Nasdaq og andre aksjeindekser betyr at bjørnemarkedet er her.

I en kommentar til kryptomarkedsutsiktene så vel som salget på Wall Street, bemerket han:

“ Russel-indeksen brøt en stor støtte og dagens roll-over bekreftet at den er brutt. Dette er nå et bjørnemarked. Det er 1,2 tr med dårlige aksjelån over markedet."

Tidligere har han pekt på tilbakegang i rentene og den generelle nedgangen i obligasjonsmarkedet og de forestående renteøkningene som en dårlig nyhet for Nasdaq og kryptovalutaer.

Han uttalte imidlertid at aksjemarkedet og krypto vil forbli sårbare for ytterligere råte dersom kursene gikk opp. For ham vil høyere renter føre til at den 10-årige statsrenten hopper til 2%, som vil presse krypto og aksjer ned.

Til tross for denne prognosen, mener Galaxy Digital-sjefen at kryptovalutaer har en sjanse til å sprette opp fra de siste bunnpunktene. Han bemerker at kryptorommet allerede har følt smerten og for øyeblikket ser ut til å ha «noe kjøpspress».

Men han advarer om at den forventede oppsiden kanskje ikke kommer med mindre aksjemarkedet demper nedgangen som er sett hittil i år. Hvis aksjene fortsetter å gå, spår Novogratz en "vanskelig tid." Han mener at et scenario der aksjemarkedene synker enda dypere vil begrense ethvert potensielt rally for krypto.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022