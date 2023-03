GameFi-industrien er klar til å eksplodere i 2023: Her er de 12 beste GameFi krypto-tokens å investere i nå

2023 kan bli året da GameFi virkelig begynner å ta av. Flere og flere spennende GameFi-prosjekter slutter seg til universet ettersom den tradisjonelle spillindustrien ser ut til å endre seg for alltid.

De beste GameFi-prosjektene gir integrerte økonomiske belønninger til spillere på tvers av ulike sjangere. For alle som ønsker å investere i blokkjede-gaming på lang sikt, her er 12 av de aller beste prosjektene som sektoren har å tilby:

Metacade (MCADE)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

AltSignals (ASI)

1. Metacade (MCADE)

Hva er MCADE?

Metacade vil inneholde det bredeste utvalget av blokkjede spillopplevelser i Web3, ettersom det nye GameFi-prosjektet vil være hjemsted for mange forskjellige play-to-earn spill. I motsetning til tradisjonelle spill online sørger Metacade for at alle tjener belønninger i spillet mens de har det gøy og konkurrerer på nett.

Det er et bredt utvalg av titler tilgjengelig i denne metaversarkaden som kombinerer tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå. Dette er en virkelig omfattende GameFi-opplevelse. Ved å tilby avanserte insentivstrukturer og presentere de siste trendene innen blokkjede-gaming, har prosjektet som mål å bli et sentralt knutepunkt for Web3-brukere.

Metacade sin Create2Earn-funksjon vil belønne innholdsskapere med MCADE-tokens for deres bidrag til fellesskapet. Dette kan inkludere å legge ut spillanmeldelser, dele alfa og andre spillressurser samt samhandle med andre medlemmers innlegg.

I tillegg til dette vil Metacade annonsere ledige stillinger hos noen av Web3 sine heteste bedrifter i oppstartsfasen. Dette gir kryptoentusiaster en sjanse til å få en god start i en karriere innen Web3, ettersom Metacades Work2Earn funksjon er designet for å utvide arbeidsstyrken i blokkjede, noe som kan bidra til å øke det generelle innovasjonsnivået i sektoren over tid.

Metacade sitt Metagrants-program er også spesialdesignet for å hjelpe med å drive GameFi fremover. Fellesskapet kan stemme for å avgjøre hvilke nye blokkjedespill de liker best før prosjektet gir finansiering til utviklingsteamet. Dette er med på å sikre at de beste GameFi-prosjektene kan utvikle seg og nå markedet.

Hvorfor vurdere å kjøpe MCADE?

MCADE-tokenet har nettopp lansert under et presale-prosess. MCADE-presale har vært en stor suksess så langt, siden prosjektet har samlet inn $12.9m på 17 uker siden starten av prosessen.

MCADE sin suksess under presale er et bevis på det attraktive tilbudet, siden blokkjedespillere over hele verden kan få tilgang til en bred plattform som tilbyr sjenerøse belønninger i kryptovaluta. Web3-spill har vanligvis bare ett spillalternativ, men Metacade tilbyr mange.

Foreløpig er prisen på MCADE bare $0.02, og er i sluttfasen av presale før notering på børser. Eksperter spår betydelige avkastning for det nye tokenet, ettersom det unike tilbudet innen Web3 kan føre til at det blir et av de beste GameFi-prosjektene i universet.

2. STEPN (GMT)

Hva er GMT?

STEPN er et innovativt move-to-earn økosystem som lar forbrukere tjene belønninger for å fullføre trinn på StepN-plattformen. StepNs innovative belønningssystem krever ingen pengebidrag fra brukerne og krever bare noen få sekunders innsats for å fullføre hvert trinn.

STEPNs revolusjonerende insentivmodell skapte betydelig interesse da STEPN-tokenet først ble lansert i 2022. Plattformen fordeler brukerne med økonomiske belønninger i sanntid for noe de uansett gjør hver dag.

Ved å bruke STEPN kan brukere bevege seg raskere og reise mindre enn med tradisjonelle systemer, slik at de kan maksimere fortjenesten med minimal innsats. StepN er raskt i ferd med å bli bransjeleder, og endrer blokkjedespillet sitt play-to-earn modell for å innlemme nye sosiale bruker-caser.

Hvorfor kjøpe GMT?

GMT er bare ett år gammel, men den har allerede etterlatt seg et betydelig fotavtrykk i Web3. STEPN-plattformen er en unik og innovativ modifikasjon av populær blokkjede spillmekanikk som kan føre til at den blir et av de beste GameFi-prosjektene i krypto-universet.

Etter å ha nådd sin toppnivå på $ 4 i løpet av kryptovinteren 2022, er STEPN nå verdsatt til bare $ 0.40. Eksperter forutsier over 10 ganger avkastning for det nye tokenet når det gjenvinner sine tidligere høyder og går inn i price discovery i løpet av de kommende årene.

3. Illuvium (ILV)

Hva er ILV?

Illuvium, eller ILV, er et blokkjedespill bygget på Ethereum-plattformen. Det er en fantasiverden satt i et stort metavers med åpen verden som lar spillere fritt utforske det imponerende virtuelle landskapet. Illuvium kombinerer fotorealistisk grafikk med en dyptgående plotlinje for å holde spillerne engasjert, noe som gjør den til et av de mest ettertraktede GameFi-spillene som finnes.

Spillere kan samle sjeldne skapninger kalt Illuvials, samt kjempe mot og bytte dem i Illuvial-arenaen for å tjene kryptovaluta-belønninger. Ved å danne laug og samarbeidsallianser kan spillere spille direkte med andre blokkjedespillere, noe som legger til et element av samarbeid til spillet.

Illuvium lar også spillere trade samleobjekter som non-fungible tokens (NFT-er), som IlluviCrafts og IlluviShares. Tillegget av blokkjede-teknologi sikrer at all spilling er gjennomsiktig og sikker – slik at spillere umiddelbart kan motta belønninger for sine seire som har inebygd økonomisk verdi.

Hvorfor vurdere å kjøpe ILV?

Illuvium har blitt beskrevet som et ekte AAA-spill på blokkjeden takket være den avanserte grafikken og det store kartet over åpne verden. Fantasy-spillere kan glede seg over en enorm åpen verden fylt med nye opplevelser mens de får fordelene med blokkjede i form av eierskap over gjenstander i spillet og digitale valutabelønninger.

Som et av de beste GameFi-prosjektene som har blitt lansert de siste årene, har fremgangen som har blitt gjort av Illuvium-teamet vært rask. ILV-tokenet klatret til et rekordhøyt nivå på nesten $ 2000 i løpet av oksemarkedet i 2021 og befinner seg nå under $ 100. Dette kan være et flott inngangspunkt for en av de mest lovende GameFi-tokenene i 2023.

Med bare 2,2 millioner ILV-tokens i omløp, er det en av de mest knappe beholdningene av GameFi-krypto i Web3. Etter hvert som etterspørselen etter Illuvium vokser, kan investorer være sikre på at ILV som er spillvalutaen, vil gjenvinne mye av sin tidligere verdi ettersom den tar sikte på å bryte $ 1000-nivået.

4. ApeCoin (APE)

Hva er APE?

ApeCoin (APE) er et nylig utgitt token som representerer APE Foundation. Selv om det ikke er et GameFi-prosjekt, har ApeCoin som mål å innlede en ny æra for internett ved å oppmuntre til utviklingen av metaversbaserte fellesskap. Dette har ført til at APE Foundation har støttet flere av de beste gaming finans-prosjektene, inkludert Otherside.

Otherside er en stor metavers i åpen verden som er ansett som et av de beste GameFi-prosjektene som nå utvikles. Spillet er en virtuell virkelighetsverden fylt med spennende oppdrag og fantastisk natur, som lar spillere tjene kryptovaluta-belønninger for fremgang i spillingen sin.

APE Foundation, inspirert av Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) sin NFT-kolleksjon, er den desentraliserte autonome organisasjonen ( Dao ) som er med på å styre utviklingen av Otherside og andre prosjekter innenfor APE Ecosystem. Dette gir det en viktig rolle i å drive fremgang for GameFi-selskaper i Web3.

Hvorfor kjøpe APE?

APE er en av de mest populære styringstokens i Web3. Alle eiere får stemmerett i ApeCoin Dao, som bestemmer hvordan APE Foundation opptrer. Gitt teamets tidligere suksesser bak prosjektet, er dette et sterkt bruksområde for et kryptovaluta-token.

APE forventes å stige betydelig i verdi før lanseringen av Otherside, et etterlengtet GameFi-prosjekt. Bidragene fra APE Foundation kan revolusjonere den tradisjonelle spillindustrien over tid, ettersom blokkjede-gaming-økosystemet ser ut til å vokse takket være muligheten til å tjene verdier i spillet mens man utforsker virtuelle verdener.

Foreløpig er APE-tokenet verdsatt til $ 5. Siden tokenet ble lansert i 2022, har det et stort potensial for fremtidig avkastning, da det ennå ikke har kommet inn i price discovery i løpet av et krypto-oksemarked. Som et resultat kan APE-tokenet være et flott alternativ for alle som ønsker å investere i fremtiden for metaversbasert spill.

5. Decentraland (MANA)

Hva er MANA?

Decentraland (MANA) er en virtuell verden på Ethereum-blokkjeden. Den gjør det mulig for brukere å lage, oppleve og tjene penger på innhold og applikasjoner i et virtuelt miljø. Dette unike tilbudet er en nøkkelgrunn til at Decentraland har blitt et av de ledende GameFi-prosjektene i Web3, ettersom hvem som helst kan bygge fullt tilpassbare kreasjoner på toppen av kjøpt land.

Decentraland benytter gaming-NFT-er for å gi rettigheter over eiendeler i spillet, inkludert landpakker og andre eiendeler som bygninger, kunstverk, klær og tilbehør laget av Decentraland sine brukere.

MANA er det opprinnelige tokenet for Decentraland, som kan brukes til transaksjoner i universet eller konverteres til eiendeler. I motsetning til tradisjonelle videospill lar Decentraland alle kjøpe, selge og bytte hele kart-seksjoner. Dette gir spillere mer verdensbyggende kraft enn noen gang før.

Hvorfor vurdere å kjøpe MANA?

MANA er et av de beste GameFi-prosjektene på grunn av det unike tilbudet som kan utvides til å inkludere tilleggstjenester over tid. Decentraland-plattformen har mange forskjellige GameFi-prosjekter og tilpassede opplevelser, inkludert gambling i Las Vegas-stil og play-to-earn kurs.

Decentraland har potensial til å vokse over tid ettersom den nettleserbaserte plattformen er fullstendig drevet av brukerne. Alle kan kjøpe land i Decentraland ved å bruke MANA-tokens, som gir MANA innebygd nytteverdi og muligheten til å oppleve stadig økende etterspørsel.

Foreløpig er MANA priset til $ 0.60 etter å ha falt 90% fra toppnivået. Den møter sterk motstand når den prøver å gjenvinne dette tidligere prisnivået, men mange eksperter antyder at den vil nå nye høyder over tid. Dette gjør den til en av de beste GameFi-kryptoene å kjøpe akkurat nå.

6. Axie Infinity (AXS)

Hva er AXS?

Axie Infinity (AXS) er et blokkjedebasert samlekortspill der spillere kan kjøpe, avle og kjempe mot fantasiskapninger kalt Axies i et virtuelt miljø. Axies har unike egenskaper som kan låses opp ved å utføre ulike oppgaver og utfordringer.

Når spillere spiller Axie Infinity kan de maksimere kraftnivået til Axiene sine ved å samle inn og trade ytterligere NFT-er. Dette kan gi spillere et forsprang i kamper og hjelpe dem å tjene belønninger i form av AXS-tokens.

I tillegg til å bli brukt til å belønne spillere for deres fremgang, fungerer AXS som hovedvalutaen for transaksjoner på Axie Infinity-markedet. AXS gjør det enklere for brukere å samle og trade sjeldne Axies når de prøver å bygge den beste samlingen som er i stand til å slå alle konkurrentene.

Hvorfor kjøpe AXS?

Axie Infinity var den mest brukte GameFi-plattformen i Web3 under oksemarkedet i 2021. Den begynte å tiltrekke seg nesten 2 millioner daglige aktive brukere, noe som er et bevis på at det er et av de beste GameFi-prosjektene når det gjelder hvor vanedannende det er å spille.

Imidlertid har AXS-prisen nylig lidd etter at Ronin Bridge – en unik GameFi-protokoll bygget spesielt for å støtte spillet – ble hacket. Det var det største hacket i historien til Web3, ettersom over $ 600 millioner i brukermidler gikk tapt. Etter å ha vært verdt $ 160 per token er AXS nå bare verdt $ 10.

Axie Infinity-teamet har allerede forbedret sikkerhetsprotokollen for plattformen, og spillet fortsetter å tiltrekke seg en betydelig spillerbase. Mange investorer har antydet at AXS vil komme seg over tid, noe som gjør prisnivået på $ 10 til et flott langsiktig inngangspunkt.

7. Yield Guild Games (YGG)

Hva er YGG?

Yield Guild Games (YGG) støtter blokkjedebaserte spill ved å fokusere på å bringe sammen spillere og kryptoøkonomi. Som en desentraliserte autonom organisasjon (Dao) er prosjektets hovedsakelige mål å samle inn NFT-er i spillet med sikte på å optimalisere dem for økonomier i spillet og tjene penger for eiere.

YGG kjøper eiendeler i spillet, enten det er virtuelle pakker med land, sjeldne samleobjekter og mye mer. Prosjektet leier deretter ut disse eiendelene til spillere, som bytter ut det relevante GameFi-prosjektet sin opprinnelige token for å bruke det.

Hovedsakelig er ideen bak Yield Guild Games at etter hvert som de beste GameFi-prosjektene blir stadig mer populære over tid, øker verdien av eiendeler i spillet på grunn av økende knapphet og mer etterspørsel. Yield Guild Games eier en massiv samling av NFT-samleobjekter på tvers av forskjellige GameFi-plattformer og har et unikt mål for fremtidig vekst.

Hvorfor kjøpe YGG?

YGG-tokenet nådde et toppnivå på $ 10 under oksemarkedet i 2021 og har siden falt til $ 0.30. Dette skyldes i stor grad en utbredt kryptovinter som har påvirket mye av markedet – inkludert samleobjekter og alle GameFi-kryptoer.

Yield Guild Games sin prisnedgang er et direkte biprodukt av dette, ettersom verdien av eiendeler i spillet påvirker både Dao og styrings-token. Dao er basert på ideen om at NFT-er i spillet vil øke i verdi over tid. Mens du spiller, kan NFT-er bli billigere for å tiltrekke seg flere globale brukere. Både eksisterende og NFT-er av det mer sjeldne slaget vil med stor sannsynlighet øke til prisnivåene som ble oppnådd tidlig i 2023.

Yield Guild Games forventes å stige fra $ 0.30-nvået, noe som gjør det til et av de beste GameFi-prosjektene å kjøpe nå. YGG-tokenet er direkte påvirket av hele gaming-sektoren sin suksess på blokkjede, noe som gjør det til en svært så interessant investeringsmulighet.

8. The Sandbox (SAND)

Hva er SAND?

Sandbox-metaverset gjør det mulig for folk å komme sammen for å skape, eie og tjene penger på sine egne videospill-opplevelser. Plattformen integrerer blokkjede, 3D-gaming midler og kryptovaluta-belønninger for enestående brukerkontroll og eget eierskap over innhold.

Det opprinnelige ERC-20 SAND-tokenet lar The Sandbox-spillere lage, kjøpe, bytte og tjene penger på tilpassede spill. Dette kan blant annet inkludere samleobjekter, verdensbyggende gjenstander og til og med komplette spill med regelsett som kan tilpasses. SAND sitt økosystem legger vekt på å styrke digital gaming og lar skapere tjene belønninger når de deler spillideene sine med andre.

The Sandbox oppmuntrer til et rettferdig miljø som fremmer fri markedsutveksling av kreasjoner, ettersom The Sandbox-økosystemet inkluderer en integrert NFT-markedsplass hvor spillutviklere fritt kan selge kreasjonene sine. SAND-tokenet er plattformen sitt betalingsmiddel som minimerer utviklernes avgifter og belønner brukere for deres kreativitet.

Hvorfor kjøpe SAND?

Ved å prioritere brukergenerert innhold (UGC) i spillets grunnlag, har The Sandbox blitt et av de beste GameFi-prosjektene i Web3. SAND er for tiden den mest verdifulle GameFi-kryptoen etter markedsverdi, og dette demonstrerer at denne formen for gaming er svært populær med sine unike egenskaper.

Mange har beskrevet The Sandbox som et spill som ligner på Minecraft, bortsett fra de integrerte økonomiske fordelene. Siden Minecraft har en global appell, kan investorer også være sikre på at The Sandbox vil ha et tilsvarende nivå av etterspørsel over tid.

Foreløpig er SAND-tokenet verdt $ 0.70. Som en av de beste GameFi-tokenene forventes den å gjenvinne sitt toppnivå på $ 7.50 i løpet av de kommende årene. Som et resultat kan prisnivået på $ 0.70 være den perfekte muligheten til å engasjere seg på lang sikt.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Hva er ALICE?

My Neighbor Alice (ALICE) er en ny type blokkjede gaming-plattform som lar brukere samarbeide og skape sine egne spennende virtuelle verdener. Spillere kan blant annet designe avatarer, tilpasse egenskaper og forskjellige ting som kan brukes på gården, alt ved hjelp av NFT-er.

ALICE har en unik økonomi drevet av ALICE-tokenet, som lar brukere bytte varer eller samarbeide i forskjellige prosjekter. My Neighbor Alice bruker en innovativ kombinasjon av blokkjedeteknologi, digital asset management og smarte kontrakter for å muliggjøre hele spillopplevelsen for brukerne.

Denne unike plattformen er åpen for spillere på alle ferdighetsnivåer som kan oppleve endeløse eventyr på blokkjeden. Den er designet for å appellere til både tradisjonelle og blokkjede gaming-markeder, ettersom spillet tar en populær sjanger og remodellerer den – slik at eiendeler i spillet kan omsettes og spillerne kan tjene økonomiske belønninger på kjøpet.

Hvorfor kjøpe ALICE?

My Neighbor Alice ble et av de beste GameFi-prosjektene etter å ha opplevd rask vekst da det først ble lansert i 2021. Spillet er fortsatt relativt nytt, men det har allerede tiltrukket seg en betydelig og trofast brukerbase.

GameFi-prosjektet er inspirert av Animal Crossing, som flere millioner av mennesker over hele verden kjenner til og har spilt. Det er svært sannsynlig at ALICE kan konkurrere med sin rival over tid, siden den kombinerer de beste gaming-elementene med ytterligere blokkjedebaserte fordeler.

ALICE er for øyeblikket verdt bare $ 1.84 etter å ha falt over 90 % fra toppnivået. Dette gir den et stort oppsidepotensial, og prosjektet kan vokse betydelig fra dagens prisnivå ettersom spillet utvikler seg og tiltrekker seg flere brukere.

10. Game of Silks (SILK)

Hva er SILK?

Game of Silks er et NFT samlespill relatert til ekte fullblodshester og veddeløp. Spillere kan kjøpe NFT-er som representerer ekte hester og samle flere av dem i stallen for å avle opp nye fullblods veddeløpshester.

Spillet er en digitalisert versjon av ekte hesteavl, der betydelige risikoer kan skade en bestemt hest og evnen til å vinne et løp. Spillere kjøper hester som NFT-er og får oppdateringer i sanntid om tilstanden deres. Imidlertid er det mange fullblodshester aldri får sjansen til å delta i et veddeløp, og de aller fleste vinner ikke.

Hvis en spiller kjøper en vinnende NFT-hest, kan det hende at hesten fortsatt ikke er i stand til å brukes i avl. Hvis en spiller kjøper en avls-NFT, tjener NFT-en poeng og token-belønninger tilsvarende. Game of Silks er et innovativt bruksområde for blokkjedespill, ettersom spillere kan tjene kryptovaluta-belønninger i henhold til hvor godt hestene presterer i den virkelige verden.

Hvorfor kjøpe SILK?

SILK er et nytt token som vil appellere til alle som ønsker å eie sin egen veddeløpshest. Et viktig element i spillet er at brukere kan kjøpe hester mens de er føll og se dem vokse opp til å bli vinnere på noen av verdens største begivenheter.

Hvis en spiller kjøper en vellykket hest kan belønningene til gjengjeld være stor – akkurat som i den virkelige verden. Ved å slå sammen en digitale og en fysisk verden er Game of Silk et unikt og innovativt bruksområde for blokkjede-gaming som kan revolusjonere hesteveddeløpssporten over tid.

11. Splinterlands (SPS)

Hva er SPS?

Splinterlands er et NFT samlekortspill som lar spillere bygge en samling kort før de kjemper mot andre spillere online. Spillet er inspirert av eldre samlekortspill som Yu-Gi-Oh! og Magic The Gathering, som har vært en drivende faktor bak de tidlige suksessene i blokkjede-området.

Spillet kombinerer aspekter av tradisjonell ikke-blokkjede-gaming og blander dem med fordelene med kryptovaluta. Brukere kan tjene automatiske økonomiske belønninger med SPS-tokenet, ettersom blokkjede gir en revolusjonerende ny spillopplevelse for en klassisk spillsjanger.

Splinterlands kjerneoppdrag er å lage et underholdende og meningsfylt spill som fremmer blokkjedeteknologi-utdanning. GameFi-plattformen bruker NFT-er som kan kjøpes, selges eller handles på Splinterland sin markedsplass slik at alle kan tjene penger samtidig som de maksimerer ytelsen under kamper.

Hvorfor kjøpe SPS?

Splinterlands er et av de raskest voksende blokkjedespillene. Den er bygget på en forbrukervennlig blokkjede som kan skaleres globalt, og plattformen har vokst til å bli en av de mest populære titlene i GameFi-økosystemet på kort tid.

Etter å ha lansert SPS-tokenet i 2021, har Splinterlands utvidet sitt blokkjede-tilbud. Den sementerte nylig sin posisjon som et av de beste GameFi-prosjektene i Web3, og overgikk den store milepælen på 2 milliarder avspillinger totalt.

Som et relativt nytt token og et svært vellykket blokkjede gaming-prosjekt, har Splinterlands et betydelig oppsidepotensial. Den nåværende prisen ligger bare på $ 0.03, noe som kan være et flott inngangspunkt for alle som ønsker å kjøpe seg inn i et flott GameFi-prosjekt i de tidlige stadiene.

12. AltSignals (ASI)

Hva er ASI?

AltSignals er fortsatt en av de heteste investeringene på markedet akkurat nå selv om den strengt tatt ikke er et GameFi-selskap. Prosjektet inkluderer krypto-inntjening på samme måte som på andre GameFi-plattformer, men kjerneverktøyet til AltSignals er unikt.

Primært er AltSignals et nettbasert tradingsfellesskap som deler lønnsomme kjøps- eller salgssignaler med medlemmene. Plattformen ga ut en algoritmisk tradingindikator kalt AltAlgo™, som konsekvent har hatt en suksessrate på 90 %. Nå er ASI-tokenet designet for å gi flere fordeler til fellesskapet og superlade et nytt AI-drevet verktøysett for trading.

ActualizeAI er drevet av kunstig intelligens for å levere svært nøyaktige tradingssignaler. Verktøysettet er for tiden under utvikling og er spesialdesignet for å forbedre AltAlgo™ sin allerede vellykkede trefffrekvens.

Det nye AI-tilbudet fra AltSignals kombinerer maskinlæringsalgoritmer med naturlig språkbehandling (NLP). Dette lar ActualizeAI analysere enorme og komplekse datasett umiddelbart før de gir et nøyaktig kjøps- eller salgssignal for kryptotradere.

Hvorfor kjøpe ASI?

ASI-tokenet gir alle eiere tilgang til ActualizeAI og AI Members Club. AI Members Club gir enda flere fordeler til eiere, inkludert styringsrettigheter, beta-testing privilegier og sjansen til å tjene digitale eiendeler ved å delta i ulike funksjoner.

Foreløpig er ASI en helt ny lansering. Siden tokenet er en av de som er i forkant av AI-revolusjonen innen blokkjede, kan den bli ekstremt verdifull over tid. ASI sitt token-presale er den perfekte muligheten til å engasjere seg, siden tokenet neppe vil besøke disse lave prisnivåene igjen.

Er GameFi-kryptovalutaer en god investering?

De beste GameFi-prosjektene revolusjonerer tradisjonell gaming gjennom ekspansive virtuelle verdener, eiendeler i spillet og integrerte økonomiske belønninger. Disse ekstra brukerfordelene forventes å generere enda mer etterspørsel over tid, noe som gjør GameFi-kryptovalutaer til en førsteklasses investeringsmulighet.

Hva er den beste kryptoen å kjøpe nå?

Et av de mest spennende prosjektene i universet akkurat nå er Metacade . Prosjektet ble nylig lansert, og vekket betydelig oppmerksomhet takket være det unike blokkjede-tilbudet.

Metacade kan støtte mange brukere over tid ved å kombinere tradisjonelle gaming-elementer med blokkjedebaserte funksjoner. Det er den største samlingen av P2E arkadespill på blokkjeden, med hver tittel som tilbyr spillere automatiske økonomiske belønninger.

FAQ: Ofte stilte spørsmål om krypto

Hva er fremtiden til GameFi?

GameFi er et bredt begrep som brukes for å beskrive alle blokkjedeprosjekter som kombinerer spill med økonomi. Tokenisering, og blokkjedens distribuerte hovedbok, gir mulighet for automatiske økonomiske belønninger mens du fullfører oppgaver og går gjennom spillnivåer, takket være allsidigheten til smarte kontrakter.

GameFi er ansett som en revolusjonerende ny utvikling for den bredere spillindustrien. Å kombinere oppslukende metaversverdener og integrerte økonomiske belønninger kan bli en bærebjelke og føre til en stadig økende total verdi.

Kan du satse GameFi-tokens?

Mange GameFi-plattformer lar brukere sette inn tokens direkte mens de spiller. Dette lar spillere generere en passiv inntekt som en belønning for å gi likviditet og bidra til å sikre plattformen.

Hvordan tjener GameFi-prosjekter penger?

Mange gaming-finansplattformer er gratis å spille, så å introdusere NFT-er i spillet bidrar til å generere likviditet. Imidlertid kan prosjekter tjene inntekter på mange måter, inkludert direkte investering i det opprinnelige tokenet.

Siden GameFi er basert på å tjene penger mens man spiller, må prosjekter være forsiktige med å generere mer inntekter enn de betaler i kryptovaluta-belønninger. Dette bidrar til å sikre at GameFi-prosjekter er økonomisk bærekraftige. Som et resultat eksisterer det ofte flere likviditetsstrømmer for de beste GameFi-prosjektene.

Hva er metavers?

Begrepet «metavers» refererer vanligvis til virtuelle virkelighetsverdener integrert med blokkjedeteknologi. Brukere fordypes dypere enn noen gang ved å bringe «massively multiplayer open-world role-playing games» (MMORPGs) inn i virtuell virkelighet. Blokkjedenes evne til å tilby samleobjekter og reell økonomisk verdi i disse spillene gjør dem ekstremt attraktive for spillere.

