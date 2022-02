Enkeltsidig innsats gir en fleksibilitet som gjøre det mulig å avslutte staking når det er nødvendig, med belønninger som kan kreves en gang hver sjuende dag.

Plattformens Gen-0 NFT offentlige salg ble avsluttet på bare 80 sekunder

DeFi Land, en flerkjedet landbrukssimulering GameFi-plattform, har annonsert lanseringen av sin etterlengtede enkeltsidige innsatsfunksjon, som gir øyeblikkelig belønning til det desentraliserte spillområdet.

Plattformen, hvis gamification-funksjoner er rettet mot DeFi-sektoren, kunngjorde også at et offentlig salg av Gen-0 NFT ble snappet i løpet av minutter, ifølge en pressemelding delt med CoinJournal.

DeFi Lands ensidig innsats, ifølge nettspillsimulatoren, lar brukere satse de opprinnelige DFL-tokenene med fordelen av å kunne "tjene umiddelbart tilgjengelige belønninger." Den ensidige funksjonen gir mulighet for belønning per sekund, en fleksibilitet som betyr at investorer kan tjene på posisjonene sine raskere.

I følge DeFi Land kan innehavere kreve belønningene sine en gang hver sjuende dag, med låst DFL-innsatsspredning fra 0 til 104 uker. Å holde din innsats i en lang periode gir en høyere APY (årlig prosentvis avkastning).

Bortsett fra det har langsiktige aktører sjansen til å dra nytte av gratis ikke-fungible tokens (NFT) og hvitlistetilgang til prosjektets kommende utgivelser.

Brukere kan satse DFL via DeFi Lands nettsted eller i spillet.

DeFi Land fullførte også salget av sin Gen-0 NFT, tokens som innehavere kan bruke for å låse opp play-to-earn (P2E) funksjoner i spillet. Hvitelistede brukere hadde tilgang til 7500 NFT-frø, mens et offentlig salg av tokens ble avsluttet på bare 80 sekunder midt i massiv etterspørsel, bemerket teamet.

Den gamified desentraliserte finansplattformen lanserte sin mainnet-beta i 3. kvartal 2021 og har integrasjoner med flere kjeder, inkludert Orca, SolFarm og Sabre. En NFT-markedsplass og ytterligere Solana-baserte integrasjoner er planlagt.