Genesis begjærer seg konkurs, hva betyr det for krypto?

Viktige takeaways

Genesis har over 3 milliarder dollar i gjeld og 100 000 kreditorer

Gemini, børsen som ble grunnlagt av Winklevoss-tvillingene, har truet med søksmål over et ubetalt lån på 900 millioner dollar

SEC har også anlagt sak mot Genesis for uregistrert verdipapirhandel

Genesis» morselskap er DCG, det samme selskapet som driver Grayscale Bitcoin Trust, verdens største Bitcoin-fond

Smitte fortsetter å bølge gjennom bransjen, med investorer som håper at utvaskingen begynner å ta slutt.

DCG har eierandeler i over 200 kryptoselskaper, inkludert Circle, Kraken og medieselskapet CoinDesk, som nå søker salg

I trekk som nøyaktig alle så komme, har utlånsarmen til kryptoplattformen Genesis endelig begjært seg konkurs.

Selskapet er nok et offer på listen for Sam Bankman-Fried, ettersom Genesis blir det siste firmaet som bukker under for smitten utløst av FTX-kollapsen . Men kryptoinvestorer er nå bekymret for den påfølgende skaden som kan kommer ut fra denne innleveringen, ettersom Genesis» morselskap er Digital Currency Group (DCG) – det samme selskapet som eier Grayscale Bitcoin Trust, det største Bitcoin -fondet i verden.

La oss analysere hva det hele betyr.

Enorm konkursmelding

Ved å se på konkursdokumenter, listet Genesis opp over 100 000 kreditorer. Selskapet skal ha en gjeld på over 3 milliarder dollar.

Saken hadde lenge vært kjent. Selskapet suspenderte uttak 16.november, i kjølvannet av den spektakulære FTX-kollapsen. Imidlertid bekreftet det at det «ikke hadde noen planer» om å begjære seg konkurs og ville forsøke å løse situasjonen «med samtykke».

Deretter forsøkte selskapet å skaffe midler for å avverge det uunngåelige. Det søkte etter sigende investeringer fra Binance, som avviste på grunn av en interessekonflikt. Det henvendte seg også til flere private equity-selskaper, men har til slutt begjært kapittel 11-konkursbeskyttelse.

Hva skjer Gemini?

Innleveringen kommer i samme uke som SEC anla søksmål mot Genesis og dets tidligere partner, Gemini, på grunn av uregistrert handel med verdipapirer.

Gemini er en kryptobørs grunnlagt av Winklevoss-tvillingene og tilbød et lignende «Tjen»-produkt til mange av disse kryptolånerne. Problemet var at det var i samarbeid med Genesis. I henhold til vilkårene til Earn sendte kunder krypto til Gemini i håp om å tjene en avkastning. Gemini, for å hente avkastningen for å betale til disse kundene, overførte innskuddene til Genesis, som investerte disse innskuddene.

Winklevoss-tvillingene sier at Gemini skylder 900 millioner dollar gjennom Earn-produktet. Uttak fra Gemini Earn-produktet er for øyeblikket suspendert.

Cameron Winklevoss svarte på nyhetene om Genesis-konkursangivelsen på Twitter, og truet med rettslige skritt med mindre «et rettferdig tilbud til kreditorene» ble gitt av DCG og administrerende direktør Barry Silbert. Han har anklaget Silbert for «svindel» og krevd at han trekker seg som administrerende direktør.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG i det tykke av det

For det bredere markedet er det engasjementet til DCG som er den virkelige bekymringen.

Det digitale aktivaselskapet har en eierandel i over 200 kryptoselskaper, inkludert kryptobørsen Kraken og stablecoin-utstederen Circle. Mest høyprofilert er Grayscale Bitcoin Trust, som er det største Bitcoin-fondet i verden. Det har blitt undersøkt i økende grad i tilknytning til sikkerheten til sine reserver etter FTX-kollapsen og uroen som DCG står overfor.

Fondet har blitt handlet med en sterk rabatt i forhold til netto aktivaverdi, med avviket som har økt til 50 % etter FTX. Jeg skrev en analyse av trenden for to uker siden etter at den kom tilbake, og på det tidspunktet ble handlet med 37 % rabatt. Rabatten er for tiden 40 %.

DCG eier også CoinDesk, kryptonyhetspublikasjonen. Den utforsker for tiden et potensielt salg. Ironisk nok var det nyhetssiden som først publiserte scoopet på FTX, som utløste motgang for DCG.

«I løpet av de siste månedene har vi mottatt en rekke innkommende indikasjoner på interesse for CoinDesk», sa administrerende direktør Kevin Worth denne uken.

Når det gjelder Silbert, skrev den vanskelige administrerende direktøren på Twitter i forrige uke at «det har vært utfordrende å få min integritet og gode intensjoner i tvil etter å ha brukt et tiår på å legge alt inn i dette selskapet (DCG og plassen med et uopphørlig fokus på å gjøre ting på riktig måte) «.

DCG reagerte på kaoset ved å kutte utbyttet, og fortalte aksjonærene at det fokuserer på å styrke sin egen balanse.

«Som svar på det nåværende markedsmiljøet har DCG vært fokusert på å styrke balansen vår ved å redusere driftskostnader og bevare likviditeten. Som sådan har vi tatt beslutningen om å suspendere DCGs kvartalsvise utbytteutdeling inntil videre,» kunngjorde DCG tirsdag. .

Hva betyr dette for krypto?

Når det gjelder markedet for øvrig, er dette en fortsettelse av katastrofen som var FTX-kollapsen. Smitte var alltid uunngåelig, gitt et hull på 8 milliarder dollar på FTXs balanse. I sannhet er det noe overraskende hvor godt kryptoindustrien har greid seg gjennom dette.

Bitcoin er opp 25 % i forhold til året, ETH er opp 27 %, og begge handels på omtrent samme nivå som før insolvensen. Makroklimaet ser litt mer optimistisk ut enn for et par måneder siden, ettersom mykere inflasjonsavlesninger har fått investorer til å satse på at sentralbanker vil svinge av høyrentepolitikken raskere enn tidligere antatt.

Når vi går tilbake til krisen, vaklet Bitcoin, men holdt seg fast over $15 000.

Det kanskje største nedfallet her er det ødelagte omdømmet til krypto. Tilbaketrekkingen av institusjonell adopsjon vil sannsynligvis være alvorlig, og reparasjonsprosessen fremover vil være lang.

Verdensøkonomien vakler på randen av en resesjon, ettersom byrden av høye renter fortsetter å suge likviditet ut av markedene. I tillegg til dette er inflasjonen fortsatt høy med en levekostnadskrise over hele verden, til tross for at bildet ser mer positivt ut de siste par månedene. Så er det den lille saken om en krig i Europa.

Dette er enorme utfordringer for markeder og undertrykker priser over hele linja. Usikkerheten er like høy som den har vært siden det store finanskrakket i 2008. Og likevel, i tillegg til disse enorme motvindene, fortsetter krypto å skade seg selv, noe som øker rotet.

Investorer vil håpe at utvaskingen fra skandalene i 2022 ikke vil skape flere overraskelser. Med hvor alvorlig makrosituasjonen er, trenger den ikke flere selvpåførte sår.