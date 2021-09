Finansieringsrunden kommer i kjølvannet av en annen finansieringsrunde selskapet gjennomførte i juli, hvor de samlet inn $125 millioner fra investorer

Genesis Digital Assets (GDA), en av de raskest voksende Bitcoin mining-selskapene, har gjennomført en ny finansieringsrunde med ønske om å utvide driften sin.

Selskapet annonserte den 21. september at de har samlet inn $431 millioner via en ny finansieringsrunde fra store investorer innen kryptoindustrien. Paradigm ledet denne runden, mens andre store aktører, som New York Digital Investment Group (NYDIG), britiske Kingsway Capital, VC-selskapet Ribbit, Electric Capital og kryptoplattformen FTX også bidro med finansiering.

I juli samlet Genesis Digital Assets inn $125 millioner i en finansieringsrunde ledet av Kingsway Capital. Etter dette fulgte en voldsom vekst for Genesis, og selskapet valgte blant annet å bruke midlene på å kjøpe flere Bitcoin-minere for sine lokaler i Nord-Amerika og i den nordiske regionen.

Genesis var en av de første selskapene som begynte å mine BTC, og har utvunnet det ‘digitale gullet’ siden 2013.

I juni kjøpte de 10 000 mining-maskiner fra miner-produsenten Canaan, før de kjøpte ytterligere 20 000 minere i august. Etter at Genesis forrige måned annonserte sitt samarbeid med Canaan kan beholdningen deres øke med ytterligere 180 000 BTC-minere.

De ekstra minerene har ført til at selskapet, som er basert på Island, har økt datakraften sin betraktelig. Ifølge selskapets nettside er deres totale hashrate i september 2021 på 3.3 exahash per sekund (EH/s).

Dette er, ifølge deres informasjon, 2,4% av Bitcoins globale hashrate. Selskapet ønsker å øke kapasiteten fra deres nåværende 170 megawatt til rundt 1,4 gigawatt, og dermed legge til 8.6 EH/s til sin kapasitet innen oktober 2022.

Den siste finansieringsrunden ble gjennomført i kjølvannet av at Bitcoin-relaterte investeringer har økt for femte uke på rad, dermed er markedssentimentet positivt på tross av den nylige prisnedgangen som har brakt BTC-prisen helt ned til $40 000.

Den økende interessen tyder på at markedet er klart for en ny oppgang for Bitcoin-prisen.