Crypto så en forbløffende institusjonell vekst i 2021, men Genesis' Noelle Acheson mener at adopsjonen vil akselerere i løpet av det neste året.

Noelle Acheson, sjefen for Market Insights ved Genesis Global Trading, forventer at de neste tolv månedene vil se en fortsettelse av institusjonell vekst innenfor kryptoområdet.

Hun sa dette mens hun snakket med Joe Kernen under et intervju på CNBCs « Squawk Box ».

Da hun ble bedt om å forutsi hva hun tror vil skje i kryptorommet neste år – enten det er SEC som endelig godkjenner en spot Bitcoin ETF, store regulatoriske handlinger fra hele verden eller institusjonell adopsjon – bemerket hun at ingen sikkert vet (hva som vil skje).

Hun sier imidlertid at 2021 var veldig "interessant" og at industrien forventer en fortsettelse av institusjonell vekst som sett det siste året.

" Vi ser sterke tegn på at dette akselererer i løpet av neste år ," sa hun og la til at dette kan være direkte investeringer i krypto eller gjennom investeringer i selskaper som bygger kryptomarkedets infrastruktur.

3 nye enhjørninger hver måned!

Acheson sier at kryptorommet har 65 enhjørninger, som er oppstartsselskaper hvis markedsverdi er over 1 milliard dollar. Hun bemerket at 2021 alene så 40 kryptofokuserte selskaper som fikk status som enhjørning, med et gjennomsnitt på tre nye firmaer som oppnådde en milliardverdi hver måned.

Ifølge henne kan en slik forbløffende vekst bare føre til mer interesse for krypto [og blokkjedeteknologi]. Hun sier at veksten sannsynligvis vil øke interessen selv ettersom mer penger strømmer inn i bransjen.

På "risikofylte, men høyere avkastnings" tokens

Acheson snakket også om institusjonell interesse og dens synlighet i forhold til hvordan investeringsforvaltere velger å diversifisere seg til krypto.

Den tidligere administrerende direktøren for forskning ved Coindesk fortalte CNBC at det siste året så flere institusjoner legge krypto til sine porteføljer, men mer interessant er at mange av dem har begynt å gå for digitale eiendeler utenfor topp to Bitcoin og Ethereum.

Hun bemerker at markedsmodenhet nå gir investorer rom for valg, noe som i økende grad har ført til at investorer har gått for mer risikable altcoins med potensielt høyere avkastning

Dette er tokens som representerer nye teknologiske fremskritt i kryptorommet, som, selv om hun ikke nevnte det, vil inkludere desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT). Metaverse- og Web 3.0-tokenene får også mye drahjelp inn i 2022.

Eksodusen av Bitcoin-utvinningen ut av Kina

Acheson snakket også om Bitcoin-utvinning og Kinas angrep som førte til en utvandring av gruvearbeidere til andre regioner, mange av dem til USA. Hun sier dette var en stor utvikling, men legger til at det kanskje bare har vært til fordel for Bitcoin-utvinnere når det gjelder tilgang til finansiering.