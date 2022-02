Gensler: SEC vurderer alle spot BTC ETFer i henhold til loven

SEC-bygningen i Washington DC, USA

Gary Gensler sa at US Securities and Exchange Commission (SEC) vurderer hvert forslag som søker notering av spot-Bitcoin-børshandlede produkter (ETP-er) "under det passende regelverket."

Styreleder for US Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler har antydet i et brev til den amerikanske lovgiveren Tom Emmer at kommisjonen kanskje ikke er nærmere å godkjenne et Bitcoin spot-børshandlende fond (ETF).

I et svar på lovgiverens brev sendt til SEC i november i fjor, sier Gensler at byråets håndtering av alle Bitcoin (BTC) spot-ETFer kommer før de har vært i samsvar med Exchange Act.

SEC-lederen, som påpekte at han forblir teknologinøytral, sa at regulatoren har i oppgave å sikre at den foreslåtte spot-ETP er " utformet for å forhindre uredelige og manipulerende handlinger og praksis ."

Emmer, som bekreftet mottaket av Genslers brev, bemerket at lovgivere vil fortsette å føre tilsyn med regulatoren mot dens oppdrag om å opprettholde " rettferdige og ryddige markeder ."

We received a response from SEC Chair Gensler to our 11/3/21 letter regarding BTC spot ETFs. This issue remains a priority for us and we will continue to oversee the SEC in its mission to maintain fair and orderly markets and facilitate capital formation. pic.twitter.com/WbgSDj7o0T — Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 17, 2022

SEC har godkjent en rekke Bitcoin-futures ETFer, med den første som kom i begynnelsen av november da Bitcoin-prisen steg til sin all-time high på $69 000. Men mens spot-ETP-er har blitt lansert i Canada for eksempel, venter fortsatt det amerikanske markedet på sitt første spotbaserte fond.

Gensler ser bare ut til å antyde at ventetiden kan være lenger unna. Hans bemerkning om en mulig godkjenning er at kommisjonen vil ta en " nøye vurdering " av alle forslag som søker om notering og handel med Bitcoin spot-ETFer.

Som det står, har USA godkjent Bitcoin (BTC) futures ETFer av ProShares, Valkyrie og VanEck. Av de nylige spot-ETF-søknadene som kommer før den, har SEC avvist forslag fra SkyBridge, Fidelity og WisdomTree.