Georgia går sammen med IMF for å regulere krypto

Georgia har vært i en tøff posisjon siden starten av krigen i øst. Ukraina og Russland er landets største handelspartnere. I et intervju med Finchannel om denne situasjonen sier Koba Gvenetadze, guvernør i National Bank of Georgia (NBG), at den planlegger å sette opp et regulatorisk rammeverk for krypto.

Kryptohandel i Georgia

Det er foreløpig ikke klart hvor mange som vil bli berørt av disse kommende tiltakene. Gvenetadze sier at landet ennå ikke har nøyaktige tall på kryptoatferd i Georgia.

"Men den femte gjensidige evalueringsrapporten fra Georgia, publisert i september 2020 […] sier at volumet av vekslingstransaksjoner kan være mellom 3,5 og 5 millioner georgiske lari (1 til 1,5 millioner euro) per måned." Dette er det mest nøyaktige guvernøren kan være.

Det gjenstår å se hvordan dette regelverket vil se ut etter involvering av FATF og IMF.

Kryptohandlere merket høyrisiko

Gvenetadze sier at tiltak allerede er iverksatt av NBG. Det virker som den ser på krypto som en stor trussel. Banken har forbudt finansinstitusjoner i Georgia å tilby kryptotjenester.

Nasjonalbanken iverksatte også tiltak mot personer som handler med digitale eiendeler (dvs. krypto). De må merkes som "høy risiko" av finansinstitusjoner og gis "passende forsterkede forebyggingstiltak". Så dette er ikke særlig positivt for investorer i Georgia.

Anti-hvitvaskingsorganisasjon hjelper

På spørsmål om landet ønsker å regulere kryptomarkedet, sier Gvenetadze bare ja. Dette er noe positivt for krypto, da det automatisk gjør det lovlig. Men med regulering kommer regler.

For å fastslå disse henter han hjelp fra mellomstatlige organisasjoner. De burde hjelpe Georgia med endringene i kryptoloven. Først utarbeidet de et utkast i samsvar med Financial Action Task Force (FATF). Dette er en organisasjon som utvikler retningslinjer for å bekjempe hvitvasking av penger.

Gvenetadze sa: "Det bør bemerkes at før forskriften ovenfor trer i kraft, har noen tiltak allerede blitt tatt av NBG. Spesielt har finansinstitusjoner forbud mot å tilby virtuelle tjenester for utveksling og overføring av eiendeler. Personer som utfører aktiviteter relatert til virtuelle eiendeler bør også klassifiseres av finansinstitusjoner som høyrisikoklienter og bør være underlagt passende og forbedrede forebyggende tiltak.»

IMF er også involvert i regulering

Ikke bare FATF, men også Det internasjonale pengefondet (IMF) vil hjelpe Georgia med å sette opp regulering. Organisasjonen har tidligere rådet blant annet Argentina, El Salvador og India til ikke å komme i gang med krypto, så gitt organisasjonens historie kan dette slå negativt ut for kryptoinvestorer.

For øyeblikket er IMF med på å utforme lovendringene. Dette inkluderer registrering og lisensiering, samsvarstesting for å se om dette vil fungere, og anti-hvitvaskingskontroll for aktører i kryptomarkedet.

Det trengs tid for å avklare disse forskriftene, som ennå ikke trer i kraft. Dette hindrer imidlertid ikke den georgiske banken i å holde tøylene til kryptomarkedet ekstra stramme.

Den kaukasiske nasjonen er i dag et av få land som ønsker å regulere kryptosektoren uten å jage bedrifter unna med reguleringer. I 2019 vedtok den tidligere sovjetstaten en lov som eliminerer moms på kryptorelaterte tjenester.