Gikk du glipp av Dogecoin? Sats på Metacade (MCADE) sitt krypto presale

Dogecoin (DOGE) er nå en topp 10 kryptovaluta etter å ha startet med en pris på bare $ 0,0003 per token. «Små edelstener» som DOGE kan være vanskelig å finne, men Metacades (MCADE) krypto presale kan være den neste store tingen.

Metacade: Den beste juvelen siden Dogecoin?

Dogecoin har gitt over 2,000x avkastning siden den ble lansert i desember 2013. Det er et godt eksempel på det høye vekstpotensialet for tidlige kryptoinvesteringer. Dessverre gikk de fleste glipp av de vanvittige gevinstene fra DOGE, men det er fortsatt mange muligheter igjen i Web3.

Presale av krypto er noen av de mest lukrative investeringsmulighetene som er tilgjengelig akkurat nå. Presale er det tidligste stadiet av krypto-salg for Web3-prosjekter, og de gir ofte betydelig avkastning for langsiktige eiere.

Metacade (MCADE) har nettopp startet sitt krypto presale og ser allerede ut til å være en av de beste investeringsmulighetene i 2023. Betafasen ble fullstendig utsolgt på kort tid, og fikk inn $ 1,12 millioner i finansiering da 140.000.000 MCADE-token ble solgt for en pris på $ 0,008.

Tidlige investorer i Metacade kan forvente massiv avkastning, siden plattformen er en omfattende GameFi-opplevelse som tar sikte på å bli et sentralt knutepunkt for Web3-fellesskapet. Ikke bare er Metacade ute etter å tilby et ekspanderende utvalg av Play2Earn (P2E) spill, men også gi tilgang til noen av de mest verdifulle alfaene, med omfattende inntjeningsmuligheter utover arkaden.

Kan MCADE nå $ 1 i 2023?

Etter krypto presale vil MCADE lanseres på desentraliserte børser (DEX) i sin offentlige IDO, noe som forventes å øke etterspørselen etter tokenet og presse prisen ytterligere opp. Eksperter spår en eksplosiv prisoppgang for MCADE, med investorer som retter seg mot to viktige prisnivåer.

Det øvre målet for MCADE er $ 1, som ville være en 50x avkatning fra slutten av krypto presale. Dette vil kreve at MCADE bryter gjennom nøkkelnivåer av motstand ved $ 0,50 og $ 0,75, men gitt hypen rundt prosjektet, er $ 1 oppnåelig for MCADE.

Hva er Metacade?

Metacade vil bli den største on-chain arkaden som vil tilby en rekke spillopplevelser for både konkurransespillere og nykommere på tvers av et utvalg av spilltitler i arkadestil. Hvert spill i Metacade planlegger å ha mekanikk for inntjening, som gir belønninger i form av MCADE tokens til spillere for å slå nivåer og gå videre gjennom hvert spill.

Videre planlegger Metacade å bli et blomstrende knutepunkt for fellesskapet, med spillere som kan få tilgang til den nyeste informasjonen om blokkjede-spill. Metacade vil presentere de heteste trendene, de nyeste titlene og alle de beste tipsene og triksene for hvordan spillere får mest mulig ut av spillopplevelsen i blokkjeden.

Hvordan fungerer Metacade?

Spillere vil kunne spille et stort utvalg av forskjellige P2E-spill og begynne å tjene MCADE-tokens så snart de kommer inn på plattformen. Metacade vil også tilby konkurrerende spillere muligheten til å teste ferdighetene sine mot spillere fra hele verden gjennom Compete2Earn-funksjonen.

Metacade er fellesskapsdrevet og har som mål å skape en sentral plassering for alt innen GameFi. Den innovative Create2Earn-mekanismen er et sentralt initiativ for å oppmuntre til engasjement i fellesskapet. Dette vil belønne brukere med MCADE-tokens for å bidra på en rekke måter, inkludert å dele innsikt, legge ut spillanmeldelser og samhandle med andre brukere.

Plattformen vil også være vert for et jobbtavle fra 2024 og videre, som vil gi krypto-entusiaster et utgangspunkt for å starte en karriere i Web3. I tillegg til heltidsjobber med Metacade-partnere, kan brukere søke om spillejobber, frilans-roller og teste ut nye spill før de offisielt lanseres.

Metacade: En nøkkelspiller som forandrer alt

GameFi har vært i en banebrytende utvikling for hele spillindustrien, men til nå har blokkjede-spillere manglet et sentralt samlingspunkt for fellesskapet. Metacade tilbyr en løsning ved å bygge en omfattende plattform som appellerer til spillere fra hele verden, og kombinerer moro med spill, innholdsproduksjon og mange inntjeningsmuligheter for fellesskapet.

I tillegg til dette vil Metacade bidra til å finansiere neste generasjons arkadespill som skal bygges på plattformen. Spillutviklere kan sende inn forslag til Metacade-fellesskapet, som vil ha makten til å bestemme hvilke spill som kommer inn på plattformen i fremtiden. Vinnende forslag skal gis tidlig finansiering gjennom Metagrants-programmet som vil bidra til å drive innovasjon på tvers av GameFi-scenen.

Er MCADE verdt å kjøpe?

MCADE sitt krypto-presale er en flott mulighet til å oppnå en betydelig avkastning på investeringen. Etter at 100 prosent av tokens ble utsolgt i betafasen, forbereder Metacade seg på et vellykket (og muligens raskt utsolgt) presale.

Foreløpig er MCADE verdt $ 0,01. Denne prisen vil stige til $ 0,02 i siste fase av presale, så investorer bør være raske med å legge til MCADE i porteføljen før prisen stiger for mye. Metacade sitt presale kan vise seg å være en av de beste investeringene for 2023, og kan potensielt gi avkastning på DOGE-nivå i årene som kommer.