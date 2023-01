Gjør deg klar for neste 100x-sjanse med Metacade (MCADE)

Metavers-bransjen har følt støyten av de dårlige tidene i kryptomarkedet i løpet av 2022, med flere ledende metavers-mynter som synker alarmerende i verdi. Den gode nyheten er at noen nye metavers-prosjekter går mot trenden og gir gode resultater.

En slik nykommer til metavers-bransjen er Metacade, som har som mål å bli den ledende blokkjede GameFi-leverandøren med sin virtuelle videospillarkade i løpet av det neste året. Stor suksess i presale-fasen har ført til spådommer om at deres MCADE-token kan være den neste som gir investorer 100x gevinst.

MCADE kan vise seg å bli årets investering

Metacade fanget fantasien til GameFi-fans og kryptoinvestorer før presale ble lansert i november 2022. Hypen rundt blokkjede play-to-earn (P2E) spillplattformen er fullt ut berettiget. Beta presale av MCADE-tokenet ble utsolgt innen tre uker etter utgivelsen, og fikk inn godt over $ 1.6 millioner i prosessen.

Med verdien av MCADE-token satt til å stige gjennom hver fase av presale fra betaprisen på $ 0,008 til $ 0,02 når den niende og siste fasen avsluttes, tilbys en pen avkastning for den tidlige investoren. Tusenvis har allerede strømmet til Metacade for å maksimere gevinsten. MCADE blir offentlig på desentraliserte børser (DEX) etter at presale avsluttes.

Metacades attraktive white paper viser dybden av plattformens planer, og strekker seg langt utover bare å være en tradisjonell P2E-plattform. Disse planene som til slutt skal føre til en overgang til en fullverdig og selvstyrende desentralisert autonom organisasjon (Dao) innen 4. kvartal 2024, har ført til at eksperter har spådd at Metacade kan bli det neste metavers-prosjektet som kan oppnå 100x gevinst for investorer i 2023.

Hvor høyt kan MCADE gå i 2023?

Verdien av MCADE er allerede garantert å øke med hver fase av Metacade presale. Når MCADE treffer Bittrex Exchange for globalt offentlig forbruk, vil tokenprisen være $ 0,02, noe som betyr noe av det beste innen metavers-bransjen.

Metacade har en total fast forsyning på to milliarder MCADE-tokens. Den økte eksponeringen av MCADE-tokens på offentlige børser, kombinert med forventningen som er bygget opp over presale, forventes å resultere i en økning i prisen ettersom etterspørselen øker betydelig. Eksisterende token-innehavere som kom inn tidlig under presale vil sannsynligvis holde på beholdningen sin og forvente at prisen vil skyte i været, noe som fører til potensielt store gevinster.

MCADE sitt innebygde verktøy, plattformens veikart og funksjoner i flere lag betyr at prisen kan overstige $ 1-merket i 2023. Dette kan føre til potensielle 100x gevinster for de smarte investorene som utnyttet prisen under presale på MCADE.

Hva er Metacade?

Metacade bruker Ethereum blokkjede-teknologi og banebrytende Web3-utviklingsteknikker for å bygge metavers-bransjens ledende virtuelle videoarkade. Arkaden lover et stadig utviklende og økende bibliotek av play-to-earn (P2E) titler. Den tilbyr GameFi-spillere muligheten til å få tilgang til spill fra klassiske arkadetitler fra tidligere år til helt nye titler utviklet eksklusivt for Metacade.

Metacade har også andre funksjoner som virkelig skiller den fra rivaliserende GameFi-titler, med flerlags dybde som er sjelden å finne innen metavers-gaming — fra det innovative Metagrants-initiativet som ble lansert i 3. kvartal 2023 til flere muligheter for å tjene ytterligere passive inntektsstrømmer.

Overgangen til å bli en komplett Dao som overlater alle viktige roller og ansvar til fellesskapet, samt kontroll med multi-signatur treasury wallet begynner 2. kvartal 2023, i forkant av konklusjonen innen utgangen av 2024. På dette tidspunktet vil den fulle kontrollen over plattformens styring og fremtidige utvikling være i brukernes hender.

Hvordan virker det?

Selv om det mest er fremtredende er P2E-elementet på plattformen, er det bare en del av Metacade sin appell. Brukere har flere muligheter for å tjene gjennom Create2Earn, Compete2Earn og Work2Earn-ordninger. Eiere av MCADE-token vil få belønninger for sosial interaksjon på plattformen — som å skrive spillanmeldelser og dele GameFi-kunnskap, ved å satse token for å delta i turneringer og premietrekninger. Fra 1. kvartal 2024 blir det også mulig å finne jobber innen Web3 som blir lagt ut på jobbtavlen.

Disse belønningene, sammen med det splitter nye Metagrants-programmet, vil være helt selvfinansiert gjennom flere interne og eksterne inntektsstrømmer. Disse inkluderer tilgang til pay-to-play-titler, salg av annonseplass på plattformen, og inntekt fra eksterne selskaper som ønsker å legge ut stillingsannonser og gi ut sine egne spilltitler på Metacade.

Metacade: Fremme utviklingen av GameFi

Metacade har som mål å lede metavers-industrien i GameFi-utvikling gjennom sin Metagrants-ordning. Dette programmet lar spirende utviklere presentere forslag for muligheten til å motta finansiering for å støtte utviklingen av nye eksklusive titler. Innehavare av MCADE-tokens stemmer over disse forslagene, der de mest vellykkede ideene mottar finansiering for å lage nye blokkjedespill.

Er Metacade verdt investeringen?

Metacade har allerede satt fyr på metavers-bransjen med sin suksess under presale. Mens muligheten til å investere til lavest mulig verdi har forsvunnet etter at betafasen ble utsolgt så raskt, er det allikevel rom for gode gevinster ved å investere nå til den nåværende prisen på $ 0,01.

Jo tidligere investorer kjøper MCADE-token, desto større er sjansen for å høste opptil 100x gevinst når Metacade-hypen treffer de åpne markedene. Med et solid veikart og lovende fremtid sammen med et svært vellykket presale, er utsiktene for Metacade usedvanlig gunstige for 2023 og videre.