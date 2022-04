Bruken av kryptovalutaer har økt i løpet av de siste årene, og eksperter mener at det bare er så vidt i gang.

I et nylig intervju fortalte Fred Thiel, administrerende direktør i Marathon Digital, til CoinDesk at han er sikker på at bruken av Bitcoin og andre kryptovalutaer vil fortsette å vokse.

Thiel kom med denne uttalelsen under den pågående Bitcoin 2022-konferansen i Miami. Marathon Digital-sjefen berømmet den økende bruken av kryptovalutaer i Latin-Amerika.

El Salvador ble det første landet som gjorde Bitcoin til et lovlig betalingsmiddel i september i fjor. Thiel sa at det var et godt trekk av landet, siden det nå fører til mer adopsjon i Latin-Amerika, Afrika og Europa.

Thiel la til at bruken av Bitcoin vil vokse raskere enn de andre kryptovalutaene. Han uttalte at;

"Vi kommer til å se bredere bruk av Bitcoin fordi det fortsatt er den ledende kryptovalutaen og er sterkt regulert. Det er en vare, vi vet hvordan vi skal beskatte den, og vi vet hvordan vi skal holde den. Derfor er alt som fører til videre adopsjon av Bitcoin flott."

Thiel påpekte at Latin-Amerika har blitt et av Bitcoins største markeder på grunn av den økende brukssaken. Han diskuterte El Salvador som et eksempel, med mer enn 20 % av BNP fra pengeoverføringer.

Med kryptovaluta betaler folk ikke lenger enorme mengder penger for å sende penger til andre deler av verden, et problem som plaget dem med det tradisjonelle finansielle systemet. Derfor har kryptoadopsjon av denne grunn vokst i Latin-Amerika og Afrika.

Videre fungerer Bitcoin og andre kryptovalutaer som en trygg havn for folk som bor i land med høy inflasjon.

Bitcoin er fortsatt den ledende kryptovalutaen globalt, med en markedsdominans på over 40 %. På pressetidspunktet handles Bitcoin over $43 000-nivået.