Globale reguleringer av kryptovaluta er mulig i 2023

Det er en sjanse for at de samme reglene vil gjelde for alle kryptomarkeder over hele verden innen 2023, i det minste, det er det Ashley Alder hinter. Han er styreleder for International Organization of Securities Commissions (IOSCO), en global finansiell vaktbikkje.

Global finansiell vaktbikkje

IOSCO er et partnerskap av organisasjoner som regulerer globale markeder. Medlemmer er vanligvis nasjonale sikkerhets- og/eller fremtidsregulatorer eller den viktigste finansregulatoren i et land. AFM er medlem av IOSCO på vegne av Nederland. Basert i Madrid har organisasjonen medlemmer fra mer enn 100 land, som regulerer minimum 95 prosent av markedene.

I følge «vår» AFM er IOSCO den internasjonale «standardsetteren for verdipapirmarkeder». Dette innebærer at den blir enig om generelle prinsipper som fungerer som utgangspunkt for regionale og nasjonale tilsynsmyndigheter om tilsyn med verdipapirmarkedene.

Klima, korona og kryptovaluta

I følge en Reuters-artikkel sier Alder at ettersom kryptosektoren vokser, burde den virkelig også dekkes av IOSCO. For en overraskelse. Han kaller krypto en del av de tre C-ene:

Covid-19

Klima (Clima)

Cryptovaluta

«Men jeg tror det nå blir sett på som en av de tre C-ene (COVID, klima og krypto), så det er veldig viktig. Det er rykket opp på agendaen, så jeg forventer ikke at det blir på samme tid neste år. Hvis du ser på risikoene som vi må håndtere, er de mange, og det er en vegg av bekymring for dette i samtalene på institusjonsnivå, sa Alder.

Forresten, i tillegg til å være styreleder i IOSCO, er Alder også administrerende direktør for den økonomiske vakthunden i Hong Kong.

Mangel på åpenhet

Da Alder snakket online på OMFIF-tenketanken torsdag 12. mai, bemerket Alder at motivasjonen for samarbeidende kryptoregulering stammer fra bekymringer om cybersikkerhet, operasjonell motstandskraft og mangel på åpenhet i kryptosektoren.

Tjenestemannen la også til at det er behov for et reguleringsorgan for kryptovaluta, ettersom andre fremvoksende sektorer som klimafinansiering også trenger det.

Ingen konsistens

Nesten hvert land har sine egne forskrifter, uten mye konsistens i forhold til sine naboer, uten enstemmighet om forskrifter å finne noe sted i verden. Likevel er det tydelig at spesielt politikere etterlyser regulering, slik at de endelig har et verktøy å bruke, eller har en grunn til å la kryptoen gå sin gang.

Det er den typen land du kan betegne som kryptovennlig, mens andre har en mer fiendtlig holdning. Men det er ikke så svart-hvitt, det er land som er veldig bra for brukerne, men dårlige for kryptoselskaper, og omvendt.

Setter land under press

I tillegg er det globale organisasjoner som mener de har noe å si om suverene staters lover og regler. Tenk på Det internasjonale pengefondet, som hovedsakelig legger press på utviklingsland som trenger hjelp til å vedta en anti-kryptopolitikk. IOSCO ser ut til å bli den neste globale organisasjonen som forsøker å påvirke markedene til suverene stater.

Det er foreløpig ikke klart hva de ønsker og hvordan de skal forholde seg til dette. Forhåpentligvis ignorerer de IMFs foreslåtte politikk. I mangel av et globalt rammeverk for regulering, utstedte IMF retningslinjer i desember for å sette opp den globale regulatoriske tilnærmingen for kryptovaluta.