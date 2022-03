GMT-token opp 10 % i dag: Her kan du kjøpe GMT-token

GMT Token la nylig til en ny måte å hjelpe kryptoentusiaster med å kjøpe dens opprinnelige eiendel. I tillegg til krypto-til-krypto-metoden, samarbeider GMT nå med Advcash for å lette prosessen med å kjøpe.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe GMT-token, er denne guiden for deg.

Siden GMT er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe GMT ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe GMT akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert GMT.

GMT Token betegnes som et token støttet av reelle eiendeler som gir daglig BTC-inntekt til eieren. Hver GMT støttes av reell datakraft (TH/s) via SHA-256-protokollen. Protokollen kjører på Ethereum.

Det første problemet var 100 000 000 tokens på Ethereum blokkjede-plattformen, som støttes av 100 000 TH/s, så 1 GMT = 0,001 TH/s.

GMTs team introduserer stadig ytterligere kapasitet og utfører ytterligere utslipp av GMT-tokenet. Hovedmålet deres er å bringe antall tokens i omløp opp til 10 milliarder GMT.

Etter hvert ekstra utslipp aktiverer teamet mekanismen for å brenne 20-100% av nye tokens, noe som fører til en økning i lønnsomheten til GMT.

Den frigitte datakraften omfordeles mellom alle GMT-er i omløp, og øker datakraften som gir tokens så vel som gruveinntekter.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme opp med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Digital Coin Price forventer en langsiktig prisøkning. Mynten handles for $0,24 i skrivende stund. De spår at tokenet vil handles for et gjennomsnitt på $0,31 i år, opp til et maksimum på $0,33. I 2023 vil det være verdt minst $0,31. Det kan gå opp til $0,40.

I 2024 er minimumsprisen $0,29 og maksimumsprisen er $0,41. I 2025 vil prisen variere fra $0,41 til $0,51.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021