GMTs verdi har steget jevnt siden begynnelsen av mars 2022, da den ble notert på Binance. Tokenet skyter i været på en teaser om et mystisk, men stort kommende partnerskap mellom STEPN og en ukjent enhet, antatt å være Binance.

Mynten er for tiden rangert som #81 etter markedsverdi. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe GMT, er denne guiden for deg.

GMT (Green Metaverse Token) er styringstokenet til STEPN. Tilførselen er begrenset til 6 milliarder tokens. STEPN er en Web3 livsstilsapp med gamification-design og morsomme sosiale elementer.

Spillere som har NFT-sneakers kan gå, jogge eller løpe utendørs for å tjene tokens, som de deretter kan bruke til å lage nye joggesko.

Spillere kjøper GMT og brenner dem i appen for å oppgradere høykvalitets edelstener, kule joggesko og delta i styresett avstemning blant andre funksjoner.

De kan velge å selge eller lease NFT-joggeskoene sine på markedsplassen i appen. De lagrer midlene som er akkumulert i lommeboken i appen, som har en innebygd utvekslingsfunksjon.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Digital Coin Price gir følgende bullish spådom:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022