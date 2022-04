Goldman Sachs Group Inc. har annonsert planer om å tilby over-the-counter (OTC) Ethereum (ETH) opsjonshandel. I følge bankens globale sjef Andrei Kazantsev er beslutningen om å tilby handel med Ethereum OTC-opsjoner knyttet til økende kundeinteresse for Ethereum, som er den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi.

På tirsdag i et Goldman Sachs-klientwebinar hevdet Andrei at Wall Street-giganten har planer om å selge kontantoppgjorte Ethereum-opsjoner i "rimelig tid". Banken har ikke gitt en spesifikk tidslinje for når den planlegger å starte OTC ETH opsjonshandel.

Planene for ETH-opsjoner kommer rett i hælene på at Goldman Sachs begynner å tilby OTC Bitcoin-opsjoner. Den begynte å tilby Bitcoin-alternativer forrige måned.

Etterspørsel etter kryptoopsjoner fra investorer

Det har vært en økt etterspørsel etter opsjonshandel fra kryptoinvestorer siden de bruker dem til å øke fortjenesten og redusere risikoen.

For det andre er over-the-counter transaksjoner vanligvis større handler, og de arrangeres i hemmelighet.

Under webinaret bemerket en medarbeider i Goldmans enhet for digitale eiendeler ved navn George Lewin-Smith at samtalene mellom klienter hadde gått over til Ethereum, som nå blir sett på som "mer av en investerbar aktivaklasse."

Foruten opsjonshandel, tilbyr Goldman Sachs for øyeblikket ikke spotkryptohandel. Den gir imidlertid tilgang til kanadiske og europeiske børshandlede varer som kunder kan bruke som en proxy.

Ethereum (ETH) ytelse

Etter å ha bestått den siste betydningsfulle testen mens den presser seg mot sin etterlengtede programvareoppgradering duppet "The Merge", har prisen på Ethereum (ETH) steget med mer enn 32%.

Hvis det lykkes, vil 'The Merge' være den viktigste tekniske oppgraderingen siden Ethereum ble lansert i 2015. Hovedmålet med oppgraderingen er å redusere Ethereums karbonavtrykk samtidig som blokkjedens skalerbarhet og effektivitet forbedres.