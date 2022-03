Goldman Sachs utfører første OTC-kryptohandel

Goldmans over-the-counter kryptotransaksjon ble tilrettelagt av Michael Novogratzs Galaxy Digital Holdings.

Goldman Sachs sies å ha fullført sin første over-the-counter handel med kryptoderivater, og er dermed den første store amerikanske banken som dykket inn i det voksende markedet for kryptoopsjoner.

Denne utviklingen skjedde på mandag og fikk banken til å gjøre den første OTC-kryptohandelen med en type BTC-derivat som avregnes i kontanter.

I følge en rapport fra CNBC slo Goldman seg sammen med Galaxy Digital for å lykkes med å utføre det ikke-leverbare Bitcoin-alternativet.

SkyBridge Capitals Anthony Scaramucci påpekte at Galaxy Digital også hjalp det med å håndtere sin første OTC-kryptohandel.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩ Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022

Crypto har modnet som en aktivaklasse

Goldman Sachs gir allerede sine kunder tilgang til ikke-leverbare terminkontrakter og børshandlede opsjoner.

Imidlertid er OTC-handelen det "første store grepet" for å markere den økte interessen for kryptoinvesteringsprodukter fra institusjonelle investorer. Det kommer også ettersom tradisjonell finans fortsetter å vise en vending i sentimentet mot digitale eiendeler.

Goldmans Max Minton, bankens leder for digitale eiendeler for Asia Pacific, sa i en uttalelse at handelen er en indikator på at krypto som aktivaklasse er moden. Og han bemerket at OTC-varemerket markerer en viktig milepæl for bankens overordnede planer rundt digitale eiendeler, som han avslørte å dreie seg om markedet for kryptoopsjoner.

Galaxy co-president Damien Vanderwilt bemerket at Goldmans Bitcoin krypto OTC varemerker er det første trinnet i storbankens engasjement, med kunder som skal dra nytte av mer "direkte, tilpassbare eksponeringer til kryptomarkedet."

Bitcoin og andre kryptoaktiva fortsetter å se større interesse etter innledende apati fra mainstream-investorer, inkludert eldre finansinstitusjoner.

I dag har flere store banker, hedgefond, legater, familiekontorer og statlige formuesfond krypto som en del av sine porteføljer.