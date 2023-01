Grayscale Bitcoin Fund er opp 25% i år

Viktige takeaways

GBTC Fund er opp 25 % siden begynnelsen av året, sammenlignet med en økning på 4 % i det underliggende aktivaet, Bitcoin

Rabatten er nå tilbake til der den var før FTX-kollapsen, på 37 %

Rabatten nådde en all-time high på 50 % for bare fire uker siden

Det største Bitcoin -fondet i verden, Grayscale Bitcoin Trust, har sett verdien hoppe med 25 % siden starten av året. Bitcoin på den annen side er bare opp rundt 4% siden starten av året

Dette betyr at rabatten til det underliggende aktivaet, Bitcoin, er på det laveste nivået på flere måneder. Jeg analyserte avviket i desember, for bare fire uker siden, da rabatten nådde et rekordhøyt nivå på 50 % .

I dag er rabatten på 37 %, tilbake til der den var før den pinlige kollapsen av FTX .

Hva er rabatten på Grayscale?

Grayscale er en trust som gir investorer en mulighet til å få eksponering mot Bitcoin uten å fysisk kjøpe Bitcoin. Dette kan være praktisk for institusjoner eller andre enheter som kanskje ikke kan delta i Bitcoin-markedet direkte av regulatoriske eller juridiske årsaker.

Men Grayscale har sjelden handlet til samme pris som netto aktivaverdi. Tidligere ble Grayscale handlet til en premie i forhold til den underliggende Bitcoin da aksjene steg fordi investorer var desperate etter å få eksponering mot den høytflyvende kryptovalutaen.

I dag er det derimot motsatt – en stor rabatt. Selv om det er en tykk avgift på 2 % som forklarer noe av rabatten, kommer ikke dette nær nok til å bygge bro over en rabatt på 30 %+ som vi har sett konsekvent i løpet av denne kryptovinteren.

SEC avviste nylig Grayscales søknad om å konvertere trusten til et børshandlet fond. Konkurransen har også blitt hardere, med lignende fond som har blitt lansert, spesielt i Europa, og registreringer for Bitcoin ETFer.

Men den største bekymringen er knyttet til sikkerheten til reserver. Dette problemet økte etter FTX-kollapsen, ettersom det ble spekulasjoner om at Grayscales morselskap, Digital Currency Group (DCG), kan begjære seg konkurs.

DCG er også morselskapet til Genesis, som nylig har permittert 30 % av sine ansatte og som angivelig vurderer å gå konkurs. Bekymringen vokste da Grayscale nektet å publisere en rapport om reservebevis, noe som plutselig kom på moten etter de uhyggelige handlingene bak kulissene til FTX.

Selskapet henviste til «sikkerhetsbekymringer» som grunn til at dette ikke ville være mulig, men analytikere avviste dette, da det er svært uklart hvilke sikkerhetsbekymringer som kan oppstå knyttet til publisering av offentlige registre på blokkjeden.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Hvorfor har rabatten blitt redusert?

Mens rabatten fortsatt er enorm på 37 %, har denne blitt redusert fra de svimlende 50 % den nådde i kjølvannet av FTX-implosjonen.

Det har vært økende press på DCG for å ta tak i denne rabatten, med oppfordringer fra industrien om at trusten bør tillate investorer å løse inn sine beholdninger, noe som vil tillate dem å realisere den fulle verdien av Bitcoinen de har. Dette ropet kan ha bidratt til å redusere gapet noe.

Ett hedgefond, Fir Tree, startet til og med et søksmål mot Grayscale, og krevde at selskapet enten senker gebyrene eller tillater innløsninger slik at rabatten kan stenges.

Men som alt innen krypto akkurat nå, har makro også en rolle å spille. Året har begynt med at kryptopriser har steget på grunn økt optimisme om at inflasjonen kan ha nådd toppen. Det har også vært en relativt rolig måned i kryptomarkedene,

Rabatten økte i stor grad i kjølvannet av FTX-krasjen fordi folk fryktet smitte og brikkene fortsatt falt.

Nå som ting begynner å komme tilbake til normale tilstander , har rabatten blitt redusert. Dessverre for investorer er den fortsatt svimlende 37 % av netto aktivaverdi. Etter et år hvor Bitcoin har falt så mye, er det å legge inn en rabatt på toppen av den voldsomme prishandlingen det siste investorene trengte …