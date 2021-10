Forvaltningsselskapet Grayscale mener at selskapets konstante ønske om å få ting helt korrekt er årsaken til Cardanos trege fremgang

Grayscale Investments publiserte en rapport på søndag som antyder at Cardano kan være undervurdert sammenlignet med andre kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Rapporten mener Cardanos vekst må sees i lys av dens grunnleggende egenskaper, og verdien kan være høyere enn det markedet vurderer den til for øyeblikket.

Rapporten, som har fått tittelen An Introduction to Cardano, oppgir at Cardanos faktiske verdi ligger nærmere $30 000, og Ethereum rundt $55 000. Basert på denne argumentasjonen er Cardano omtrent 45% rimeligere enn Ethereum, og Grayscale mener nettverket kommer til å bli sentralt for DeFi-prosjekter takket være dets nye smartkontraktfunksjon.

I rapporten oppgis det også at det at Cardano insisterer på å gjøre alt helt rett fra første stund har sinket fremgangen, da prosjektet legger stor vekt på akademisk forskning og fagfellevurdering.

«Konsekvensene av Cardanos tilnærming har altså blitt deres største svakhet; en historisk mangel på smartkontraktfunksjoner, en manglende historikk for hvor godt dApps vil virke, et tredjeparts økosystem for utviklere som fortsatt må modnes, mangelen på utbredte mainnet dApps og lavere inntekter fra transaksjonskostnader,» sto det i rapporten.

På tross av dette har Cardano klart å bli den tredje største kryptovalutaen med hensyn til markedsverdi, og nettverket har behandlet on-chain transaksjoner verdt $1,6 billioner i løpet av året før lanseringen av Cardanos kjerneprotokoll. Videre har den progressive adopsjonen av smartkontrakter på plattformen bidratt til den massive veksten Cardano har hatt i 2021.

«Selv om lanseringen av dApps i stor skala kan ta noe tid, så blir smartkontrakter nå testet på Cardanos mainnet, og et tidlig økosystem av prosjekter formes på tvers av mange ulike bruksområder.»

Cardano, som ofte kalles the Ethereum-killer, har altså hatt en betraktelig vekst og økt adopsjon i løpet av det siste året. Kryptovalutaen startet året på $0,18, klatret til rekordhøye $3,10 før den falt til $2,20 som følge av krasjet i kryptomarkedet. Cardano hadde også en syvdobling i antall aktive månedlige brukere i år, opp til rundt 2,8 millioner.

Grayscale-analytikere hevder Cardano kan være godt på vei til å bli den dominerende altcoinen basert på markedsverdi, selv om de også mener ADA viser tegn på mye større volatilitet sammenlignet med Bitcoin og andre altcoins.

Grayscale har handlet i tråd med sin tro på ADAs potensielle vekst, men ikke i like stor grad som for ETH og BTC. Cardano er den tredje største andelen av forvalterens Digital Large Cap Fund, selv om den bare står for 5,1% av fondets totale verdi på $495 millioner. Til sammenligning står Bitcoin og Ethereum for henholdsvis 62% og 26%.