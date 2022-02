Grunnen QuickSwap (QUICK)’s rally siste 2 dager

QuickSwap-prisen har steget de siste to dagene. Denne bullish trenden er en god start på måneden, og den er fortsatt grønn.

31. januar hoppet QUICK-prisen med 50 %. I går (1. februar) ble det registrert nok en økning på 168 % fra $166,40 til en daglig topp på $250.

I skrivende stund handles QuickSwap til $194,50 og er opp 10,73%. Den har nådd et maksimum på $231,92 og et minimum på $175,56 i løpet av de siste 24 timene; etter en liten tilbakegang fra gårsdagens høydepunkt.

Men hvorfor skjer QuickSwap-rallyet? La oss se hva rallyet handler om.

Hva er QuickSwap (QUICK)?

Før vi tar et dypdykk i den nåværende QuickSwap-prisbevegelsen, er det viktig å først forklare hva det er for de som ikke har hørt om det.

QuickSwap er en desentralisert børs som kjører på Polygon Network for å gi billigere og raske transaksjoner. Dens opprinnelige token blir referert til som QUICK.

Hvorfor er det rally i QuickSwap?

Den enorme QUICK-prisstigningen startet umiddelbart etter QuickSwaps partnerskap med CelsiusX.

Partnerskapet hadde som mål å bygge bro mellom sentralisert finans (CeFi) og desentralisert finans (DeFi). Det vil gjøre det mulig for brukere å ha kontroll over sine eiendeler i kryptovaluta-økosystemet.

CelsiusX og QuickSwap partnerskap

Kunngjøringen av dette partnerskapet har vært det mest betydningsfulle i forhold til den siste utviklingen til QuickSwap. CelciusX-plattformen for bank- og finanstjenester vil hjelpe QuickSwap med å bygge bro mellom DeFi og CeFi.

Partnerskapet vil også tillate opprettelsen av innpakkede versjoner av Dogecoin (DOGE) og Cardanos ADA sammen med velfinansierte likviditetspooler for eiendeler for brukere, institusjoner, arbitragører og roboter for enkel tilgang til tokens.

ADA- og DOGE-innehavere vil også kunne bruke eiendelene sine i DeFi for å tjene avkastning.

Nye high yield likviditetspooler og NFT-prosjekter

Lanseringen av nye likviditetspooler er også en annen faktor som tilskrives økningen i QUICKs pris.

Høyavkastningslikviditetspoolene kommer etter at flere integrerte broer og prosjekter ble lansert i januar på Polygon Network.

Foruten de ekstra høyavkastende likviditetspoolene, har QuickSwap også sett ekstra støtte for NFT-prosjekter som har fått fart midt i det svake kryptomarkedet.

Noen av de nylig støttede NFT-ene er OneRare, UniArts, Blockchain Monsters Hunt og Dogira.