Grunnen til å kjøpe Holo Chain (HOT)

Kryptomarkedet generelt kommer ut av en periode med konsolidering de siste ukene. Mynter øker, og Holo Chain (HOT) er en av dem. Faktisk har HOT vært en av de beste utøverne den siste uken. Her er det du trenger å vite:

Mynten hadde steget med nærmere 10 % i løpet av de siste 24 timene

HOT har også økt med rundt 30 % i løpet av de siste 7 dagene.

Denne opptrenden vil trolig fortsette i uken som kommer.

Datakilde» Tradingview

Hvorfor øker Holo Chain (HOT)?

Hovedårsaken til at vi har sett en økning i HOT de siste dagene var en ny kunngjøring på økosystemets veikart som ser ut til å gjøre prosjektet enormt. Men selv med det, hadde HOT faktisk vist mange bullish tegn før.

For eksempel hadde den klart å krysse over den avgjørende overhead motstandssonen på $0,004. Mynten traff også et månedlig høydepunkt i begynnelsen av uken. De positive utsiktene er fortsatt intakte. Faktisk ser vi på om okser kan presse prisen over $0,006.

Hvis dette skjer, kan vi se avgjørende gevinster som kan være rettet mot $0,01 på kort sikt. Dette vil representere en økning på 50 % fra dagens pris. Men hvis prisen faller under $0,004, kan det oppstå mer svakhet.

Bør du kjøpe Holo (HOT)?

Holo markedsfører seg selv som en peer-to-peer-kjede som håper å kunne tilby en rask og pålitelig infrastruktur for distribusjon av desentraliserte apper. Prosjektet introduserer også nye verktøy for å bygge bro mellom desentraliserte og sentraliserte systemer.

Det grunnleggende er faktisk ganske bra, og vi har sett mye spenst når det gjelder HOT. På lengre sikt forventer vi at prisutsiktene forblir positive.