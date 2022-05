LUNA er en av de dårligste resultatene blant de store kryptovalutaene etter markedsverdi.

Den bearish sentimentet i markedet tiltar ettersom markedet har tapt over 100 milliarder dollar i løpet av de siste 24 timene. Kryptomarkedet har mistet mer enn 2 % av verdien i løpet av de siste 24 timene, og den totale markedsverdien er nå under 1,5 billioner dollar.

Bitcoin falt en kort stund mot det psykologiske nivået på $30 000 før den spratt tilbake og handles nå til $31 800 per mynt. Ether fortsetter å handle over $2400 og er opp med mindre enn 1% til tross for det bredere markedet i en bearish situasjon.

Imidlertid er den største taperen blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi LUNA, det opprinnelige symbolet til Terra-økosystemet.

LUNA har gått ned med 44 % de siste 24 timene og har mistet sin plass blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Mynten inntar nå 13. plass i markedet.

Den bearish ytelsen kom etter at Terras UST stablecoin falt under dollar-pinnen to ganger i går. UST falt til $0,69 i går, noe som resulterte i spørsmål om stablecoinens stabilitet.

USTs knipe førte til at LUNA mistet mer enn 40 % av verdien i løpet av de siste 24 timene.

Nøkkelnivåer å se på

LUNA/USDT 4-timers diagrammet er et av de mest bearish blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

MACD-linjen er under den nøytrale sonen, noe som indikerer bearish momentum. Videre viser 14-dagers RSI på 21 at LUNA for øyeblikket er oversolgt.

Ved pressetid handles LUNA for $33,05 per mynt. Hvis den bearish trenden fortsetter, kan den snart falle under støttenivået på $30.

Imidlertid har LUNA vist tegn på bedring de siste timene og kan bevege seg forbi det første store motstandsnivået på $39 før slutten av dagen.