Grunnen til at prisen på XDC Network (XDC)-mynten har steget

Mens flertallet av altcoins faller, har prisen på XDC-mynten steget de siste to ukene.

I går steg prisen på XDC-mynten med mer enn 13 % og nådde et daglig høydepunkt på $0,06817 før den går tilbake til dagens prisnivå på $0,06077. Mynten har steget med over 7,8 % de siste syv dagene og opp over 11,0 % de siste to ukene.

I denne artikkelen vil vi fokusere på årsakene til at XDC Networks pris har steget de siste to ukene.

En av hovedårsakene til den nåværende prisstigningen er lanseringen av det nylige prosjektet (XDCNFT) av teknologifirmaet BlocksWorkz.

Prosjektet er en Non-Fungible Token, (NFT) markedsplass som bruker XinFins blokkjedeteknologi (XRC20-nettverk).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022