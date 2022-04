Harmony (ONE) har $0,27 som mål – Her er hva du kan forvente

Harmony (ONE) har hatt en grei uke. Mynten klarte å rapportere tosifrede gevinster, men til tross for dette klarte den ikke å krysse en avgjørende motstandssone. Vi forventer imidlertid at mynten vil gjenvinne momentum og presse ytterligere oppover. Her er noen av de viktigste utviklingene:

Harmony har møtt avgjørende motstand på $0,18 de siste 7 dagene.

ONE ble avvist flere ganger på den terskelen og har siden trukket seg tilbake.

Det er sannsynlig at mynten vil teste den sonen på nytt denne uken og knuse den i prosessen.

Datakilde: Tradingview

Harmony (ONE) – hvordan den kommer til $0,27

Det er ingen tvil om at kryptomarkedet nå blir bullish. Etter en veldig vanskelig periode i starten av året ser det ut til at de fleste mynter har klart å komme seg, og den eneste veien er opp. Men selv om Harmony har økt betraktelig, har mynten blitt avvist på det sterkeste ved sin 200-dagers SMA på $0,18.

Som et resultat ser det ut til at ONE har mistet litt av den oppadgående banen. Men når man ser på kursutviklingen i dag, konsoliderte mynten seg til $0,16. Det er sannsynlig at ONE endelig vil bryte forbi $0,18 i uken som kommer.

Når dette skjer, vil okser ha full kontroll og vil sannsynligvis ta mynten mot $0,27 før en eventuell tilbaketrekning. Dette representerer en oppgang på nesten 70 % fra dagens pris.

Hvorfor du bør vurdere Harmony (ONE)

Selv med de siste gevinstene, forblir ONE fortsatt ned nesten 60 % fra sine rekorder på $0,38. Men det bullish momentumet vi ser i markedet akkurat nå gjør mynten til et anstendig kjøp for både kortsiktige og langsiktige spill.

Nøkkelen vil være å se hvor lang tid det tar for ONE å krysse $0,18. Når dette skjer, så forvent en avgjørende opptrend som vil gi tosifrede gevinster lett på kort sikt.