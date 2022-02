Harmony (ONE) kommer seg etter en brutal uke

Harmony (ONE) har sett en brutal siste syv dager. Mynten har bokstavelig talt falt, men vi har begynt å se en viss bedring komme. Men er disse gevinstene kortvarige, eller kommer vi til å se en mer vedvarende økning i de kommende dagene? Noen analyser kommer nedenfor, men først noen høydepunkter:

Harmony (ONE) hadde gått ned med over 20 % i løpet av de siste 7 dagene, men har siden redusert noen av disse tapene.

På pressetidspunktet ble mynten handlet for $0,1948, opp med omtrent 6% i løpet av de siste 24 timene.

For at et bullish utbrudd skal komme gjennom, må ONE overvinne den avgjørende motstandssonen på $0,225.

Datakilde: Tradingview

Harmony (ONE) – Prisanalyse og prediksjon

Den daglige 24-timers økningen rapportert av Harmony (ONE) er ganske robust. Mynten er opp 6 %, selv om den forblir i rødt i løpet av uken etter en voldsom 7-dagers periode. Men til tross for denne stigningen, tyder indikatorene på at ONE fortsatt er i bearish territorium.

For det første er mynten allerede under sin 200-dagers SMA på $0,2. Vi ser etter om tokenet faktisk kan gjenopprette den viktige terskelen. Den må også stige forbi motstanden på $0,22 hvis vi skal se et vedvarende bullish løp. Men hvis dette ikke skjer, vil Harmony (ONE) falle tilbake til sin neste støttesone på $0,163.

Er det riktig tidspunkt å kjøpe Harmony (ONE)

Kryptomarkedskrakket som vi så i januar i år gjorde at de fleste mynter har falt og falt ytterligere. ONE er ikke annerledes. Fallet er reelt, og dette gir den perfekte sjansen for investorer som alltid har ønsket å komme inn på en billig måte.

Dessuten er de underliggende grunnelementene bak Harmony (ONE) ganske gode. For investorer som ser inn i fremtiden, er dette et tegn du ikke har råd til å ignorere.