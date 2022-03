Harmony (ONE) nærmer seg en avgjørende etterspørselssone

Det makroøkonomiske bildet og økt geopolitisk press har ført til at Harmony (ONE) har falt ganske betydelig siden januar. Selv om det har vært perioder hvor tokenet har vært i ferd med å stige, har det alltid falt ned igjen. Men er dette i ferd med å endre seg? Her er noen høydepunkter først:

Harmony (ONE) har etablert en sterk etterspørselssone mellom $0,106 og $0,121.

På pressetidspunktet handlet mynten litt over $0,125.

Hvis ONE går inn i den sonen, kan vi se noe økt kjøp fra okser.

Datakilde: Tradingview

Harmony (ONE) – Er et okseløp gjennomførbart?

Som nevnt ovenfor, i den største delen av 2022, har Harmony (ONE) stort sett vært på en nedadgående trend. Det er høyst usannsynlig at denne bearish trenden vil snu på kort sikt. Akkurat nå forblir sentimentet i kryptomarkedet stort sett preget av frykt ettersom investorer tar høyde for makroøkonomisk og geopolitisk press.

Men kortsiktige okseløp er fortsatt mulig for Harmony (ONE). Mynten er for tiden på vei inn i en viktig etterspørselssone på mellom $0,106 og $0,121. Dette vil sannsynligvis utløse et bullish løp som kan presse ONE mot $0,164 på kort sikt.

Dette vil representere en gevinst på 30 % fra gjeldende pris, som ved pressetidspunktet var $0,125. Men vedvarende gevinster over $0,164 vil være svært usannsynlig. ONE vil sannsynligvis trekke seg tilbake når den tester den prisen og prøver å finne mer etterspørsel igjen.

Hvorfor er Harmony (ONE) undervurdert?

Nøkkelen for enhver investor er å finne en kryptoaktiva som er undervurdert, og Harmony (ONE) er en av dem. Mynten har falt kraftig fra alle tiders høyder og har rapportert tap i det meste av 2022.

Men prosjektet har fortsatt mye potensialer, og det underliggende grunnlaget er veldig bra. Faktisk er de generelle utsiktene for Harmony i 2022 fortsatt svært positive til tross for nylig uro. Det er en stor ressurs å ta tak i akkurat nå.