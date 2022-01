Harmony (ONE) øker i 2022 – hvor går det videre?

Harmony (ONE) er uten tvil det tokenet som gir best resultater i de tidlige stadiene av 2022. Etter å ha brutt sin nedadgående desembertrend på den siste dagen av 2021, har tokenet etablert et enestående bullish momentum, og har steget nesten 32 % i løpet av de siste 7 dagene. Så, hvor vil tokenet gå videre? Først noen høydepunkter.

Etter en tøff desemberkorreksjon er Harmony (ONE) nå på en oppadgående trend som kan føre til en økning på opptil 50 % i januar.

I skrivende stund handles tokenet til $0,3175, omtrent 8% fra de årlige høydene i 2021.

Plattformen har også investert mye i å utvikle et NFT-økosystem som kan bidra til å øke investorsentimentet.

Datakilde: Tradingview.com

Harmony (ONE) – Prisutvikling og prediksjon

Det var i stor grad forventet at kryptomarkedet ville komme seg tilbake i 2022 etter en kraftig korreksjon på slutten av 2021. Men mens de fleste mynter i beste fall har handlet sidelengs, setter Harmony (ONE) fart for veksten.

Tokenet er opp 32 % på en uke, og vi har fulgt nøye med for å se om det bryter forbi motstanden på $0,3. I skrivende stund var ONE allerede på $0,3175 og konsoliderer seg rundt den prisen. RSI-avlesningene forblir også moderate, noe som tyder på at mer bullish aktivitet ennå ikke kommer.

Vi forventer at denne opptrenden fortsetter i januar og presser Harmony (ONE) mot sine årlige topper i 2021. Per nå er neste oppsidemotstand rundt $0,32. Det er sannsynlig at ONE kan bryte forbi denne uken.

Hvorfor du bør kjøpe Harmony (ONE)

Investorer har de siste ukene sett på alternative altcoins siden det har gått dårlig med de viktigste kryptoene. Harmony (ONE) er en av de mest lovende altcoinene i dag.

Plattformen gjør også noe godt arbeid rundt NFT-økosystemer, noe som bør bidra til å opprettholde positiv investorsentiment. Med en markedsverdi på rundt 3,1 milliarder dollar er det fortsatt mye potensiale for ONE.