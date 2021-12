Harvest Finance-prisen i dag er $175,41 med et 24-timers handelsvolum på $660,5 millioner. Harvest Finance er opp i underkant av 11 % i dag. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Harvest Finance, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Harvest Finance nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp FARM med Binance idag

Hva er Harvest Finance?

Harvest er beskrevet å automatisk dyrke den høyeste avkastningen som er tilgjengelig fra de nyeste DeFi-protokollene, og optimaliserer avlingene som mottas ved å bruke de nyeste oppdrettsteknikkene. FARM er styringstokenet for Harvest. Det hevdes at FARM-eiere kan stemme på forslag til FARM-driftskassa og motta 5% honorar fra Harvest-drift.

Bør jeg kjøpe Harvest Finance i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Harvest Finance prisprediksjon

Prisprediksjonene er ganske bullish på FARM. Det spås at prisen på Harvest Finance vil nå minst $303 i 2022, nesten det dobbelte av hva den er nå. Harvest Finance-prisen kan nå et maksimalt nivå på $359,50 med en gjennomsnittspris på $313,56 gjennom hele 2022. Det neste året vil prisen på Harvest Finance nå minst $457 og maksimalt $537 med en gjennomsnittlig handelspris på $469,06. I 2024 vil den fortsette å stige. 1 Harvest Finance vil handles for minst $683.

Harvest Finance på sosiale medier