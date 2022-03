Hashstack Finance kunngjorde fullføring av en finansieringsrunde på 1 million dollar. Dette fant sted rett etter lanseringen av Open Protocol testnettet, fikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Midler investert i nye talenter og Open Protocol-utvikling

Hashstack vil bruke midlene til å tiltrekke seg talenter, fortsette å utvikle Open Protocol og utvide fellesskapet.

Blant de kjente investorene som skal delta i runden er GHAF Capital Partners, Kane & Rao Group, Moonrock Capital, Nimrod Lehavi, Chainridge Capital og MarketAcross.

Hashstack Finance-gründer Vinay kommenterte:

Å bringe undersikkerhet til DeFi er avgjørende for vårt oppdrag hos Hashstack. Vi er takknemlige for å bli støttet av noen av de smarteste pengene i dette økosystemet. Midlene som samles inn vil bli brukt til talenterverv, produktutvikling og vekst.

Kevin Kurian, General Partner i Kane & Rao Group la til:

Å få maksimal verdi ut av eiendelene dine er avgjørende i ethvert marked. Hashstack tilbyr en løsning som markedet egentlig ikke har sett før. Vi støttet Vinay og teamet hans på Hashstack med kapitalen vår for å bringe frem disse nye ideene.

Kun produkt med inntil 1:3 sikkerhet i forhold til utlån

Hashstacks Open Protocol er den eneste autonome utlånsløsningen i DeFi som muliggjør ikke-depotbelagte, undersikrede lån opp til 1:3 sikkerhet-til-lån-forhold.

Det betyr at du kan låne opptil $600 ved å stille med bare $200 som sikkerhet. Av dette kan du ta ut $140 (dvs. opptil 70 % sikkerhet) mens du bruker $460 til plattformhandel.

Open Protocol kan tilby undersikrede lån umiddelbart uavhengig av om du trenger å låne for handelskapital, personlige kontantbehov eller girede investeringer i IDO-er.

Simplex-sjef Nimrod Lehavi sa:

DeFi-utlån er ved vendepunktet. Hashstack omgår på en smart måte behovet for kredittscore på kjeden for å lette lån med undersikkerhet. Hashstack har potensialet til å være en av pionerene innen Layer – 3 enabler-løsninger.

Tredelt tilnærming for å akselerere DeFi-utlånsveksten

Open Protocol gjelder følgende tilnærming for å eliminere ineffektivitet fra DeFi-økosystemet:

Effektiv aktivautnyttelse gjennom diversifisering av tilgjengelige eiendeler via utlån og tilførsel av handelskapital

Tydelig oppdeling av APY og APR for innskudd/lån med minimum forpliktelsesperiode (MCP)

Undersikrede lån

Feras El Sadek fra GHAF Capital Partners sa:

Alle våre selskaper inkludert Hashstack har en stor verdi for oss. Vi i Ghaf Capital er veldig glade for å støtte Hashstack ettersom vi ser på dem som et essensielt tannhjul i kryptoøkosystemet, og løser store problemer for å la blokkjedeområdet bli mainstream, noe som gjør krypto tilgjengelig og rimelig for milliarder av mennesker over hele verden.

Jeg personlig beundrer hvordan de presser på for å tilføre verdi til hele systemet i blockchain-verdenen. Vi i Ghaf Capital Partners har lignende verdier i den forstand. Vi presser alltid oppstartsbedrifter til å gjøre mer og bidra til å støtte deres vekst kontinuerlig. Det er flott å se andre være en del av selskapets oppdrag.