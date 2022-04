HBAR lanserer $50M fintech-fond

HBAR Foundation har lansert et fintech- og betalingsfond på 50 millioner dollar for å oppmuntre fintech-selskaper til å utnytte Hederas hastighet, kostnader, stabilitet og karbonnegative fotavtrykk for å skape viktige nye finansielle produkter og tjenester, erfarte CoinJournal fra en pressemelding.

Tar tak i gapet i mainstream fintech

Til tross for massive investeringer i kryptoteknologier gjennom 2021, mer enn femdoblet fra 5,4 milliarder dollar i 2020 til over 30 milliarder dollar ifølge KPMG, er desentralisert teknologi fortsatt en marginal brukssak i mainstream fintech-sektoren.

HBAR Foundation mener Hedera er unikt possisjonert for å møte dette gapet. Det nye fondet har som mål å slippe løs en ny bølge av finansiell teknologisk innovasjon og øke Hederas integrering i infrastrukturen for finansielle tjenester.

Forslag til integrasjoner er nå akseptert

Fra og med i dag søker HBAR Foundation forslag til Hedera-fokuserte fintech-integrasjoner og støtte for finans- og betalingsapplikasjoner for viktige brukssaker. Prioriterte områder inkluderer CBDCs, stablecoins, remittering, betalings- og mikrobetalingstjenester og eiendeltokenisering.

Stabilisere tokeniserte eiendeler

Stiftelsen vil målrette ressursene sine mot utstedere, teknologileverandører og regulatorer for å bidra til å forme og stabilisere den fremvoksende tokeniserte aktivaklassen. Finansieringsprioritet vil bli gitt til modulære, API-første tilnærminger, spesielt når det gjelder åpen kildekode-prosjekter.

Shayne Higdon, administrerende direktør ved HBAR Foundation, sa:

Til tross for de åpenbare attraksjonene med desentraliserte nettverk for fintech-byggere, er tekniske, kostnadsmessige og strukturelle blokkeringer fortsatt i veien for innovasjon med dagens teknologiskjøt. Vi tror at Hedera er unikt posisjonert for å forstyrre det globale fintech-området med funksjoner som høy nettverkshastighet, nesten umiddelbar endelighet, sikkerhet og pålitelighet. Vårt nye Fintech and Payments Fund gjør det enda mer attraktivt for fintechs å utforske Hederas fordeler på områder som CBDCs, stablecoins, betalinger og eiendeltokenisering.

Lave, forutsigbare avgifter og høy transaksjonsrate

Hedera-nettverket tilbyr lave, forutsigbare avgifter som er egnet for transaksjoner med høye volum, mikrobetalinger og mynting av digitale eiendeler, samtidig som det er et av de høyeste ytelsene, karbon-negative desentraliserte nettverkene.

Hedera Hashgraph-teknologien kan behandle 10 000 transaksjoner per sekund, mens tradisjonelle betalingsskinner i gjennomsnitt behandler 1700 TPS.

En detaljkunde kan foreta en internasjonal remittering på sekunder, eller en detaljhandler kan validere en kupong mens han betaler for en vare i butikk. Selv når du bruker smarte kontrakter, er Hederas EVM flere størrelsesordener raskere enn Ethereum Mainnet.

Hedera NFT-token-rammeverket er avansert nok til å dekke «reelle finansbehov», med funksjoner som fraksjonalitet, tilpassede avgifter for å støtte royaltybetalinger og metadatastøtte.